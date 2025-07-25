شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تؤكد أنها ستخفض ثلث قوتها العاملة بحلول نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قدمت إنتل مزيدًا من التفاصيل حول نطاق خططها لخفض الوظائف والتغييرات الأخرى في أعمالها، وذلك أثناء مشاركتها في نتائج أرباح الربع الثانى، وأشارت تقارير في أبريل إلى أن إنتل قد تُسرّح حوالى 20% من موظفيها في إطار خطة إعادة هيكلة.

وأعلنت شركة صناعة الرقائق أنها تتوقع أن يبلغ عدد موظفيها الأساسيين 75,000 موظف بحلول نهاية عام 2025، وهذا أقل بنحو الثلث من عدد الموظفين البالغ 108,900 موظف في نهاية السنة المالية السابقة.

وتُعدّ هذه التخفيضات جزءًا من هدف الشركة الحالي المتمثل في خفض نفقاتها التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى 17 مليار دولار هذا العام، ثم إلى 16 مليار دولار بنهاية عام 2026 ، كما أن جهودها لضبط الإنفاق تدفع إنتل إلى التخلي عن بعض التوسعات التي أعلنت عنها سابقًا، ولن تُطلق الشركة مشاريع جديدة في ألمانيا وبولندا، كما أعلنت أنها ستدمج عمليات الاختبار والتجميع في كوستاريكا ضمن جهودها الحالية في فيتنام وماليزيا، وأخيرًا، ستُبطئ الشركة أيضًا وتيرة نموها في الولايات المتحدة في موقع بناء في أوهايو.

وقال ليب بو تان، الذي كان صريحًا بشأن خططه لتقليص حجم الشركة منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في مارس "يُظهر أداءنا التشغيلي التقدم الأولي الذي نحرزه لتحسين أدائنا وتحقيق كفاءة أكبر، وتم تعيين تان ليحل محل بات جيلسنجر فى محاولة لتحسين أداء أعمال إنتل بعد انزلاق طويل وبطيء نحو مشاكل مالية.