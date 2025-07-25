شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر 37 مليون دولار فى تطوير الذكاء الاصطناعى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل الأمريكية عن برنامج بقيمة 37 مليون دولار، يهدف إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، من خلال استثمارات تشمل البحث المحلي ومشاريع تتعلق بمراقبة المحاصيل الزراعية أو تكييف التقنيات مع اللغات الأفريقية.

وقال جيمس مانييكا، نائب رئيس شركة جوجل- فى تصريح - أورده موقع "360 افريقيا"؛ "أفريقيا تحتضن اليوم بعضا من أهم الأعمال وأكثرها إلهاما في مجال الذكاء الاصطناعي" ، وسيشكل هذا المركز، منصة للتدريب والتعاون والتجريب.

ومن بين المبادرات الرئيسية التي تم الإعلان عنها، مشروع "التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الأمن الغذائي"، وهو شبكة تجمع باحثين ومنظمات غير ربحية لتطوير أدوات تساعد على تحسين الاكتشاف المبكر للمجاعات، وزيادة صمود المحاصيل، وتحسين اتخاذ القرار لدى صغار المزارعين.

ويهدف المشروع الى مساعدة أنظمة الغذاء في أفريقيا على مقاومة الصدمات المناخية والاقتصادية بشكل أفضل.

وتستعد الشركة أيضا لإطلاق منصة تمويل لدعم الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم.