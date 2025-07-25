شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق AppleCare One: خطة حماية موحدة تغطى أجهزة متعددة بسعر شهرى ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن خدمة حماية جديدة تحمل اسم AppleCare One، تتيح للمستخدمين تغطية متعددة للأجهزة ضمن خطة واحدة مبسطة مقابل 19.99 دولارًا شهريًا لغاية ثلاثة أجهزة، في خطوة تهدف إلى تسهيل تجربة الحماية وخفض التكاليف الإجمالية على المستخدمين.

تغطية شاملة ومتعددة الاستخدامات

تتميز خطة AppleCare One بتقديم تغطية شاملة تشمل:

• إصلاحات غير محدودة للأضرار العرضية مثل السقوط والانسكابات

• دعم فني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خبراء آبل

• حماية ضد السرقة والفقدان لأجهزة iPhone وiPad وApple Watch

وتتيح الخطة للمستخدمين إضافة أجهزة إضافية مقابل 5.99 دولارًا شهريًا لكل جهاز إضافي، مما يمنحهم مرونة في إدارة تغطيتهم حسب الحاجة.

توسيع فترة الأهلية

واحدة من أبرز مزايا الخطة الجديدة هي توسيع فترة أهلية الجهاز، حيث أصبح من الممكن الآن تضمين أجهزة يصل عمرها إلى أربع سنوات ضمن الخطة، بشرط أن تكون في حالة جيدة، وهذا توسع ملحوظ مقارنة بالنافذة الزمنية القياسية التي كانت تبلغ 60 يومًا فقط من تاريخ الشراء.

إدارة مرنة للخطة

تتيح AppleCare One للمستخدمين إدارة تغطيتهم بسهولة، عبر إضافة أو إزالة الأجهزة حسب الحاجة، كما تقوم الخدمة بإزالة الأجهزة المستبدلة تلقائيًا من الخطة، مما يسهل التحديث المستمر للخيارات التأمينية دون تدخل يدوي معقد.

وتأتي هذه الخطة الجديدة ضمن توجه آبل لتقديم تجربة أكثر مرونة وقيمة مضافة للمستخدمين الذين يمتلكون عدة أجهزة من منظومة آبل، مثل iPhone وiPad وMac وApple Watch وAirPods.