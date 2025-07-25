شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتراجع عن تسعير The Outer Worlds 2 بـ80 دولارًا وتُعيد السعر إلى 70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مفاجئة ولاقت ترحيباً واسعاً من اللاعبين، أعلنت شركة مايكروسوفت، عن تراجعها عن تسعير لعبة The Outer Worlds 2 بمبلغ 80 دولارًا، لتُعيد السعر إلى 70 دولارًا، وهو السعر الذي كان يُعتبر مرتفعًا قبل سنوات قليلة فقط.

وأكدت مايكروسوفت لموقع Windows Central أن من قاموا بطلب اللعبة مسبقًا بالسعر الأعلى يمكنهم استرداد أموالهم بالكامل من نقاط الشراء، ومع ذلك، لا يمكن ببساطة استرجاع الفرق البالغ 10 دولارات؛ بل يتعين إلغاء الطلب بالكامل ثم إعادة الطلب بالسعر الجديد، وهو ما أثار استياء البعض.

موجة تسعير مرتفعة كادت أن تتوسع

بدأت موجة تسعير الألعاب بـ80 دولارًا مع إطلاق Mario Kart World من نينتندو، وصدرت حينها تعليقات من المدير التنفيذي لشركة Gearbox تشير إلى أن لعبة Borderlands 4 قد تتبع نفس النهج. لكن شركة 2K Games تراجعت بعد ردود الفعل الغاضبة، وأعلنت أن لعبتها ستُطلق بسعر 70 دولارًا فقط.

وعلق أحد المستخدمين على منصة Bluesky على تراجع Obsidian بالقول: “الدفاع عن حقوق المستهلك في هذه الصناعة البائسة يُجدي نفعًا”، في إشارة إلى أن الضغط الجماهيري لا يزال له تأثير واضح.

صناعة الألعاب في عين العاصفة

تأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه صناعة الألعاب من تسريحات جماعية، إغلاقات استوديوهات، وارتفاعات مستمرة في الأسعار، رغم أن التوقعات تشير إلى أن القطاع سيحقق أرباحًا تقارب 189 مليار دولار هذا العام، بزيادة نسبتها 3.4% عن العام الماضي.

هذا التناقض بين صعوبة الأوضاع الاقتصادية للاعبين من جهة، وازدهار الأرباح في الصناعة من جهة أخرى، يُعد “خليطًا قابلاً للاشتعال” كما وصفه البعض.

إعلان ساخر داخل عالم اللعبة

في لفتة ساخرة من استوديو Obsidian، المطور للعبة، تم الإعلان عن خفض السعر عبر رسالة على لسان شخصيات اللعبة داخل عالمها الخيالي:

“أيها المواطنون المجريون، لقد تلقينا نداء الاستغاثة بشأن التسعير عبر طائرة التوصيل الفضائية…”

ورغم الطرافة، رأى البعض أن هذه النبرة الساخرة ليست في محلها، في ظل التوتر العام بشأن الأسعار والظروف الاقتصادية.

موعد الإصدار والمنصات

من المقرر أن تصدر لعبة The Outer Worlds 2 في 29 أكتوبر 2025، وستكون متاحة على Xbox Series X/S وPS5 والحواسيب الشخصية (PC).