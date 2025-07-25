شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة فضائية تحضر الطعام والتجارب للمحطة الصينية فى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

وصلت مركبة شحن فضائية صينية جديدة إلى محطة تيانجونج الفضائية محملة بالإمدادات، حيث أُطلقت تيانتشو 9 على متن صاروخ من طراز لونج مارش 7، مُرسلةً المركبة الفضائية إلى مدارها، وبعد أكثر من ثلاث ساعات بقليل، التحمت تيانتشو 9 بمنفذ الالتحام الخلفي لوحدة تيانخه الأساسية بمحطة تيانجونج الفضائية، وفقًا لوكالة رحلات الفضاء المأهولة الصينية (CMSA).

وفقا لما ذكره موقع "space"، كانت على متن تيانتشو 9 حمولة وزنها 7.2 طن (6.5 طن متري)، منها 1.65 طن (1.5 طن متري) من الطعام لرواد الفضاء.

كما حملت تيانتشو 9 مجموعتين جديدتين من البدلات الفضائية، والتي تم تطويرها لزيادة متانتها وإطالة عمرها الافتراضي؛ ومعدات تمارين عضلات الجذع لتحسين لياقة رواد الفضاء؛ وحمولات علمية لمختلف مجالات البحث.

قال لي ينج هوي، الباحث في مركز الصين لأبحاث وتدريب رواد الفضاء، لتلفزيون الصين المركزي، تعليقًا على جهاز تمارين القلب الذي يزن 130 كيلوجرامًا: "كلما زادت قوة رواد الفضاء، زادت قدرتهم على الوصول إلى مسافات أطول وأبعد.. إن قوة عضلات الجذع ضرورية ليس فقط لعمليات محطة الفضاء، بل أيضًا للبعثات المستقبلية إلى القمر".

كما أنه من بين الحمولات العلمية، ثلاث مجموعات من العينات لتجارب بيولوجيا الخلايا، وتشمل هذه العينات خلايا جذعية من نخاع العظم لدراسة فقدان العظام الناتج عن غياب التحفيز الجاذبي لفترات طويلة، وخلايا مشتقة من قصور القلب بهدف تطوير تدابير علاجية، وعينات متعلقة بأبحاث مكافحة الشيخوخة.