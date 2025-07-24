شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ديب مايند تطلق نموذج 'إينيس' لتفسير النقوش الرومانية بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّمت جوجل ديب مايند مؤخرًا نموذج "Aeneas" إينيس، وهو نهج جديد في البحث التاريخي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تفسير النقوش الرومانية القديمة، حيث يُسرّع إينيس، الذي طُوّر بالشراكة مع جامعات رائدة، عملية تحديد المؤرخين للتشابهات النصية في النقوش اللاتينية.

ويتميز هذا النموذج بكفاءته في معالجة النقوش المجزأة أو التالفة، مما يمنح المؤرخين قدرات جديدة لوضع النصوص القديمة في سياقها الصحيح، وبينما يُركّز النموذج بشكل أساسي على اللاتينية، إلا أنه قابل للتكيف مع لغات قديمة أخرى، مما يُوسّع نطاقه بشكل أكبر، وتَعِد هذه القدرة على التكيف بتعزيز البحث التاريخي عبر مختلف الثقافات والفترات الزمنية.

وصُمم نموذج Aeneas للعمل مع النقوش التي غالبًا ما تفتقر إلى تفاصيل سياقية شاملة، من خلال الاستفادة من مزيج من البيانات النصية والمرئية، يمكن للنموذج تقديم رؤى ثاقبة حول الحياة والمجتمع الروماني، ووفقًا للمدونة، تزعم جوجل أن هذا النموذج يحقق دقة بنسبة 73% في استعادة الفجوات داخل النقوش التي يصل طولها إلى عشرة أحرف، وقدرة ملحوظة على تأريخ النصوص، مما يضعها ضمن 13 عامًا من تقديرات المؤرخين، وتجعل هذه القدرات منه أداة حيوية لاستكشاف العالم الروماني من خلال نقوش متنوعة، من الكتابة على الجدران السياسية إلى المعاملات التجارية.

تم اختبار النموذج على نقش "Res Gestae Divi Augusti"، وهو نقش روماني شهير يُنسب إلى الإمبراطور أغسطس، قدّم إينياس توزيعًا للتواريخ المحتملة، مُلتقطًا فرضيات سائدة مختلفة بطريقة كمية. يُظهر هذا قدرة النموذج على تحويل الأسئلة التاريخية إلى إطار احتمالي، مما يُتيح للمؤرخين نهجًا جديدًا للنقاشات طويلة الأمد، ويُساعد استخدام "التضمينات" في رسم الروابط، مما يسمح للمؤرخين باستكشاف رؤى أعمق في السياقات التاريخية.

يتميز إينياس في الإسناد الجغرافي من خلال شبكة عصبية توليدية متعددة الوسائط تُحلل النصوص والصور، وباستخدام مجموعة بيانات الكتابة اللاتينية (LED) التي تضم أكثر من 176,000 نقش، يُقدم إينياس تجميعًا أكثر دقة للنصوص حسب التاريخ مُقارنةً بالنماذج الأخرى، ويُجسّد هذا التكامل بين الذكاء الاصطناعي وسير العمل التاريخي التآزر بين التعلم الآلي والمعرفة المتخصصة، مما يُعزز بيئة بحثية تعاونية.

يمكن الوصول إلى هذا النموذج عبر منصة تفاعلية متاحة للباحثين والمعلمين، بما يتماشى مع مبادرات تحسين معرفة الذكاء الاصطناعي، ويدعم "إينيس" ترميم النقوش ذات الفجوات غير المعروفة، وهي ميزة أساسية لإدارة النصوص المتضررة بشدة، وتُثري قدرته على البحث عن "أوجه التشابه" فهم المجتمع الروماني وامتداده الجغرافي، مما يُعزز البحث التاريخي بشكل كبير.

وطُوّر "إينيس" بالتعاون مع جامعة نوتنغهام، وشركاء من جامعات وارويك وأكسفورد وجامعة أثينا للاقتصاد والأعمال (AUEB)، وهو يمثل جهدًا متضافرًا لتسخير الذكاء الاصطناعي في البحث التاريخي، يُسلط هذا التعاون الضوء على مبادرة أوسع نطاقًا لتمكين المؤرخين من تحديد أوجه التشابه وتفسيرها على نطاق واسع، مما يوفر نقاط انطلاق للبحث والابتكار.

يلتزم مطورو "إينيس" بتعزيز تنوع النموذج من خلال منهج تعليمي جديد مصمم لدمج المهارات التقنية مع التحليل التاريخي، وتدعم هذه المبادرة معرفة الذكاء الاصطناعي وتتماشى مع الأطر التعليمية الأوروبية، وتوفر موارد تعليمية تربط بين التخصصات التقنية والتاريخية.

مع تزايد أهمية إينياس في البحث التاريخي، ستُصبح قدراته على معالجة المدخلات متعددة الوسائط واستعادة النصوص مجهولة الطول أمرًا لا غنى عنه، ومن خلال تحويل التحليل التاريخي إلى عملية أكثر كمّية وقابلية للتفسير، يَعِد إينياس بفتح آفاق جديدة للمجتمعات القديمة، مما يضمن استكشاف إرث الحضارات السابقة وفهمه بطرق مبتكرة.