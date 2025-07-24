شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب Shorts يضيف أدوات ذكاء اصطناعى لتحويل الصور إلى فيديوهات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة يوتيوب، عن إطلاق مجموعة جديدة من ميزات الذكاء الاصطناعي لمبدعي محتوى YouTube Shorts، تشمل أداة لتحويل الصور إلى فيديوهات قصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات إبداعية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

صورة تتحوّل إلى فيديو في 6 ثوانٍ

الميزة الأبرز هي أداة تحويل الصورة إلى فيديو، والتي تتيح للمستخدمين اختيار صورة من ألبوم الكاميرا وتحويلها إلى مقطع فيديو مدته ست ثوانٍ، بعد رفع الصورة، تقدم الأداة اقتراحات مرئية بناءً على محتوى الصورة، مثل تحريك الخلفيات الطبيعية، أو إضافة الحركة إلى صور الحياة اليومية، أو إضفاء الحيوية على صور المجموعات.

وقدّمت يوتيوب مثالاً حيًا عن تحويل صورة ثابتة لإشارة مرور مشاة إلى فيديو يظهر فيه رمز الرجل الماشي وهو يرقص ضمن حركة بصرية تدريجية.

الميزة الجديدة تشبه أدوات موجودة بالفعل في تطبيق Gemini، كما تُقارن بأداة Animate في تطبيق Edits التابع لشركة Meta، والتي تعتمد أيضًا على الذكاء الاصطناعي لتحريك الصور الثابتة.

وتبدأ هذه الأداة بالوصول تدريجيًا إلى المستخدمين خلال الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، على أن تتوسع عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.

تأثيرات ذكية لإعادة تخيل الصور

بالإضافة إلى ذلك، قدمت يوتيوب مجموعة تأثيرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين تحويل رسوماتهم العفوية إلى صور فنية، أو إعادة إنتاج صورهم الشخصية في مشاهد متحركة مثل السباحة تحت الماء، أو الظهور بجانب نسخة أخرى من أنفسهم.

يمكن للمستخدمين استكشاف هذه التأثيرات من خلال أيقونة “التأثيرات” في كاميرا Shorts، ثم الضغط على قسم “AI” لعرض جميع التأثيرات المتوفرة.

تقنيات حديثة وتوسّع في الإبداع

جميع الأدوات الجديدة مدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي Veo 2 التابع لجوجل، والمتخصص في توليد الفيديوهات،وأكدت يوتيوب أن جميع المحتويات المنتَجة عبر هذه الأدوات تحمل علامات مائية غير مرئية (SynthID)، بالإضافة إلى تصنيفات واضحة تشير إلى أنها صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان الرئيس التنفيذي ليوتيوب، نيل موهان، قد أعلن خلال مهرجان Cannes Lions 2025 الشهر الماضي، أن الإصدار الجديد Veo 3، القادر على إنتاج الفيديو والصوت معًا، سينطلق في Shorts خلال الصيف الجاري،كما كشف أن Shorts تشهد حالياً أكثر من 200 مليار مشاهدة يوميًا.

منصة AI Playground لإطلاق العنان للإبداع

كما كشفت يوتيوب عن منصة جديدة باسم AI Playground، ستكون المقر الرئيسي لجميع أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية، حيث توفر للمبدعين أمثلة إلهامية، وقوالب جاهزة، وتجارب جديدة،ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على زر “إنشاء” ثم رمز النجمة المتلألئة في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق،المنصة متاحة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.