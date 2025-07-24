تكنولوجيا: تسريب يشير إلى إطلاق مبكر لكاميرا DJI Osmo 360

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تتحدى كاميرا DJI Osmo 360 منافستها Insta360 X5 هذا الشهر بمستشعر بحجم 1 بوصة ودقة 120 ميجابكسل. بينما كان من المفترض أن يتم إطلاق Osmo 360 خلال حوالي أسبوع، أشار مسرب موثوق عادةً إلى أن بعض تجار التجزئة قد يوفرون الكاميرا قبل الموعد المعروف سابقًا بوقتٍ وجيز.

أفاد المسرب جاسبر إيلينز (Jasper Ellens) أن كاميرا DJI Osmo 360 المنتظرة منذ فترة طويلة قد تصل إلى الأسواق في وقت أبكر قليلاً مما كان متوقعًا. للتوضيح، ذكر المسرب في وقت سابق من هذا الشهر أن DJI أعادت جدولة إطلاق Osmo 360 الرسمي من 15 يوليو إلى 29 يوليو. ونتيجة لذلك، كان من المتوقع أن تصل الكاميرا مع الميكروفون اللاسلكي Mic 3 في إطلاق مزدوج.

الآن، يؤكد إيلينز أن Osmo 360 قد تظهر فجأة في الأسواق غدًا. عادةً، تنشر DJI إعلانًا تشويقيًا يشير إلى إصدار جهاز قادم قبل حوالي أسبوع من موعد حدث الإطلاق. في هذا السياق، أعلنت الشركة رسميًا عن حدث Mavic 4 Pro (السعر الحالي 4230 دولارًا على أمازون) مسبقًا. هذه المرة، لم تذكر DJI أي شيء حتى الآن بشأن تقديم كاميرا أكشن جديدة.

ومع ذلك، يفيد إيلينز أن تاجر تجزئة أوروبي يدعي أنه سيكون لديه مخزون من Osmo 360 في 24 يوليو. للأسف، لم يقدم المسرب أي دليل ملموس يؤكد هذا الأمر. ونتيجة لذلك، نوصي بالحذر في الوقت الحالي، حيث قد يكون هذا مجرد خطأ من جانب تاجر التجزئة. ومع ذلك، ظهرت مواصفات وأسعار الإطلاق المزعومة عبر الإنترنت بالفعل، وقد تمت تغطية التفاصيل الكاملة بشكل منفصل. كما قمنا بإعادة إنتاج بعض تلك الصور أدناه.

