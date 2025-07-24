شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور جوجل تُطلق أدوات ذكاء اصطناعى للتحويل إلى فيديوهات ورسوم أنمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، عن إضافة مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى تطبيق “صور جوجل” (Google Photos)، تتيح للمستخدمين تحويل صورهم إلى فيديوهات قصيرة أو “إعادة مزجها” بأنماط فنية متعددة، مثل الرسوم المتحركة اليابانية (أنمي)، الكوميكس، الرسومات اليدوية، أو حتى نماذج ثلاثية الأبعاد.

علامة تبويب جديدة للإبداع

سيتم تجميع هذه الميزات ضمن تبويب جديد باسم “Create” داخل تطبيق صور جوجل، حيث سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى أدوات إبداعية متنوعة، سواء المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو التقليدية، بما في ذلك أدوات تصميم الكولاج، ومقاطع الفيديو المميزة، وغير ذلك.

وتُعد هذه التحديثات جزءاً من خطة جوجل لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها الاستهلاكية الأوسع انتشاراً، إذ يمتلك تطبيق “صور جوجل” أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم، ما يعني أن هذه التقنيات الإبداعية ستصل إلى جمهور واسع، بمن فيهم من لم يسبق لهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل، مما يمنح جوجل أيضاً قاعدة بيانات ضخمة لتحسين أدواتها بناءً على تفاعل المستخدمين.

صورك تتحول إلى فيديو بـ “ضغطة واحدة”

الميزة الأولى، تحويل الصور إلى فيديو، تمكّن المستخدمين من اختيار صورة واحدة وتحويلها إلى مقطع فيديو مدته 6 ثوانٍ باستخدام نموذج Veo 2 من جوجل. ويُتاح للمستخدمين خياران: “حركات خفيفة” لإضفاء لمسات واقعية بسيطة، أو “أنا أشعر بالحظ” للحصول على تأثيرات عشوائية مبهرة، هذه الميزة بدأت بالوصول إلى مستخدمي Android وiOS داخل الولايات المتحدة.

“إعادة مزج” الصور بأنماط فنية متنوعة

الميزة الثانية، Remix، تعتمد على نموذج Imagen المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتتيح للمستخدم تحويل أي صورة من معرضه إلى نمط فني مختلف في غضون ثوانٍ، مثل الرسوم الكرتونية أو اللوحات المرسومة بالقلم.

ومن المقرر أن تتوفر ميزة إعادة المزج لمستخدمي Android وiOS داخل الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

علامات مائية غير مرئية لحماية المحتوى

أكدت جوجل أن جميع المحتوى الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعي سيتم تمييزه باستخدام تقنية SynthID لإضافة علامة مائية غير مرئية، إلى جانب علامات مرئية مشابهة لتلك المستخدمة في نموذج Gemini، وذلك لضمان الشفافية وحماية أصالة المحتوى.

تحديثات متواصلة وتجارب جديدة

أعلنت جوجل أن تبويب “Create” سيصل رسميًا إلى تطبيق صور جوجل في الولايات المتحدة بدءًا من شهر أغسطس، مع تحديثات دورية لإضافة أدوات جديدة وتجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع إضافة ميزات مشابهة إلى منصة YouTube Shorts، بما في ذلك أدوات تحويل الصور إلى فيديوهات وتأثيرات ذكاء اصطناعي جديدة باستخدام نموذج Veo 2، والذي سيُستبدل لاحقاً بـ Veo 3 في الصيف الجاري.