شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفيش قمر النهاردة.. تعرف على سبب اختفاءه فى سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 29 يومًا، وهو الآن يدخل في مرحلة القمر الجديد من دورته القمرية، حيث تكون إضاءته صفر في سماء الليل، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي، وهذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

ستكون المرحلة التي تبدأ مساء اليوم من مراحل القمر هي "القمر الجديد"، سيحدث ذلك اليوم الخميس 24 يوليو إلى نهاية شهر يوليو.

يعد القمر الجديد هو ما يُسمى "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن جانبه المضاء يكون بعيدًا عن الأرض، أي باتجاه الشمس.

كما أنه أحيانًا، يقع مدار القمر بين الأرض والشمس أثناء القمر الجديد، مما يتسبب في حدوث كسوف شمسي، أو ما هو أغرب من ذلك، كسوف كلي للشمس، ولكن نظرًا لأن مدار القمر مائل بالنسبة للأرض، فإن هذا الاصطفاف لا يحدث كل شهر.

تُعدّ الليالي المحيطة بقمر يوليو الجديد وقتًا مثاليًا للبحث عن الشهب ورصد الشكل الساطع لمجرة درب التبانة وهو يتجه نحو الأفق، بينما تكون السماء مظلمة وغير ملوثة بالضوء الصناعى المنعكس