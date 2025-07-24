تكنولوجيا: أمازون تُضفي الألوان على تجربة القراءة في الإمارات والسعودية مع أجهزة Kindle Colorsoft الجديدة كليًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 يوليو 2025: يقرأ عملاء Kindle عالميًا الآن الكتب أكثر من أي وقت مضى، فقد وصل إجمالي عدد الصفحات المقروءة هذا العام حتى الآن إلى أكثر من 129 مليار صفحة، وهو ما يتجاوز بمليارات الصفحات الأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. ولدعم شغف القرّاء، تطلق أمازون جهاز Kindly Colorsoft لتضيف الألوان إلى أجهزة Kindle للمرة الأولى.

جهاز Kindle Colorsoft الجديد – طرازي 16 جيجابايت و32 جيجابايت متوفرة الآن

تقدم الإصدارات الجديدة من Kindle Colorsoft الميزات الأساسية التي يقدرها عملاؤنا في أجهزة Kindle، فضلًا عن إضافة الألوان. يشتمل الجهاز على شاشة Colorsoft عالية التباين، وخاصية تقليب الصفحات السريع، وضوء دافئ قابل للتعديل، وعمر بطارية يمتد لأسابيع، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى متجر Kindle للكتب.

يضم جهاز Kindle Colorsoft تقنية شاشة Colorsoft من أمازون بحجم 7 إنش، والتي توفر دقة 300 بكسل لكل إنش للمحتوى الأبيض والأسود، و150 بكسل لكل إنش للمحتوى الملون. يشتمل الجهاز على إضاءة مدمجة وتقنية خطوط محسّنة، ويعمل بمقياس رمادي من 16 مستوى. يزن الجهاز 215 جرام ويأتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 16 جيجابايت تتسع لآلاف الكتب، مع توفير تخزين سحابي مجاني لجميع محتوى أمازون. يمتد عمر بطاريته حتى 8 أسابيع للشحنة الواحدة فيظل ظروف الاستخدام المعتادة، ويتم شحنه بالكامل في أقل من 2.5 ساعة.

يمكنكم الآن تصفح أغلفة الكتب بالألوان ضمن مكتبة Kindle الخاصة بكم أو على واجهة متجر Kindle، وتجربة الروايات المصورة بتفاصيلها الملونة، وعرض صور ومرئيات الكتب بألوانها الطبيعية. كما تتوفر إمكانية إضافة علامات نصية بألوان الأصفر، البرتقالي، الأزرق، والوردي، مع سهولة تصفيتها للرجوع إليها لاحقاً. وللعملاء الذين يفضلون القراءة على خلفية داكنة، نوفر ميزة “لون الصفحة” (Page Color) التي تقوم بعكس النص الأسود والخلفيات البيضاء للصفحات داخل الكتب.

خيارات متنوعة لتناسب الجميع

يتوفر جهاز Kindle Colorsoft بسعة تخزين 16 جيجابايت ابتداءً من اليوم بسعر 959 درهم إماراتي أو 1,069 ريال سعودي. كما يتوفر Kindle Colorsoft Signature Edition بسعر 1,079 درهم إماراتي أو 1,199 ريال سعودي، والذي يضيف إضاءة أمامية تتكيف تلقائياً مع الإضاءة المحيطة، وخاصية الشحن اللاسلكي، وسعة تخزين أكبر تبلغ 32 جيجابايت.