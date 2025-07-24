تكنولوجيا: OPPO تطلق هاتف Reno14 F 5G في السعودية بحفل مميز يبرز الابتكار والأناقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية – 24 يوليو 2025

احتفلت شركة OPPO اليوم بإطلاق هاتفها الجديد OPPO Reno14 F 5G في السوق السعودي خلال حفل مميز أقيم في الرياض، حيث سلطت الضوء على تصميم الهاتف الأنيق وميزاته المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. الحدث، الذي شهد حضور عشاق التكنولوجيا وممثلي الإعلام، عكس التزام OPPO بتقديم تجارب مبتكرة تجمع بين الأداء القوي والأناقة العصرية.

تصميم يخطف الأنظار

يتميز OPPO Reno14 F 5G بتصميم Iridescent Mermaid المتلألئ، المتوفر بألوان الوردي، الأخضر، والأزرق، مما يمنحه مظهرًا يجمع بين الأناقة والجرأة. يتمتع الهاتف بهيكل فائق النحافة وشاشة AMOLED مقاس 6.57 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، توفر تجربة بصرية سلسة وغامرة، مع دعم ميزة Splash Touch ووضع القفازات للاستخدام في مختلف الظروف.

أداء قوي وتجربة لعب محسنة

يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 1، مقترنًا بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وتخزين داخلي 256 جيجابايت، مما يضمن أداءً سلسًا للتطبيقات والألعاب. يدعم الهاتف تقنية AI HyperBoost 2.0، التي تعزز تجربة الألعاب مثل Mobile Legends: Bang Bang وPUBG Mobile، مع الحفاظ على درجات حرارة منخفضة (أقل من 41 درجة مئوية في بيئة 35 درجة مئوية). كما يتميز بنظام تبريد متقدم يشمل أكبر غرفة تبريد بخار في سلسلة Reno.

تصوير احترافي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

يبرز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony فائق الوضوح، مع فلاش فائق السطوع يتيح التقاط صور ليلية مذهلة. تشمل ميزات التصوير AI Livephoto وAI Editor 2.0، اللذين يتيحان تحرير الصور بسهولة ومشاركة الصور الحية على منصات مثل Instagram. يدعم الهاتف أيضًا تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية بجودة HDR، مع إمكانية التصوير تحت الماء بعمق يصل إلى 2 متر لمدة 30 دقيقة بفضل تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار.

بطارية تدوم طويلاً

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، توفر استخدامًا يدوم طوال اليوم، مع شحن سريع بقوة 45 واط SUPERVOOC. وفقًا لاختبارات OPPO، يمكن للهاتف تشغيل ألعاب MOBA لفترات طويلة دون ارتفاع مفرط في الحرارة، مما يجعله مثاليًا لعشاق الألعاب والمستخدمين المكثفين.

ميزات ذكية ومتانة عالية

يعمل الهاتف بنظام ColorOS 15 المستند إلى Android 15، مع وعد بـ 5 تحديثات رئيسية للنظام، مما يضمن استدامة الأداء. يدعم الهاتف تقنيات AI LinkBoost 3.0 لتحسين الاتصال، وWi-Fi 6، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة. كما يتميز بشهادة MIL-STD-810H للمتانة، مما يجعله مقاومًا للظروف القاسية.

السعر والتوفر

يُباع OPPO Reno14 F 5G في السعودية بسعر 1499 ريال سعودي للإصدار (12 جيجابايت/256 جيجابايت)، وهو متاح الآن عبر الموقع الرسمي لـ OPPO والمتاجر المعتمدة. يتضمن العرض اشتراكًا تجريبيًا لمدة 3 أشهر في Google AI Pro مع 2 تيرابايت من التخزين السحابي.

الحفل احتفال بالابتكار

شهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث قدمت OPPO عروضًا توضيحية لميزات الذكاء الاصطناعي وإمكانيات التصوير الليلي. أشاد الحاضرون بتصميم الهاتف الأنيق وسعره التنافسي، مع مناقشات حول ميزات مثل التصوير تحت الماء والأداء القوي. وأشار بعض الحضور عبر منصة X إلى أن الهاتف يمثل قيمة ممتازة مقابل المال، مع إشادة خاصة بميزات الذكاء الاصطناعي والبطارية طويلة الأمد.

يؤكد إطلاق OPPO Reno14 F 5G التزام OPPO بتقديم تقنيات متطورة بأسعار في متناول الجميع. مع تصميمه المذهل، أدائه القوي، وميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعد الهاتف خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا في السعودية الباحثين عن الأناقة والأداء.