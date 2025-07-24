تكنولوجيا: شريحة Snapdragon 8 Elite 2 من كوالكوم تتفوق على Dimensity 9500 في سرعة المعالج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعدما أعلنت MediaTek أمس أن شريحتها القادمة Dimensity 9500 ستتخطى حاجز 4.0 جيجاهرتز لأول مرة في تاريخ الشركة، ظهرت اليوم تسريبات جديدة تؤكد أن المنافسة ستكون محتدمة، خاصة من جانب كوالكوم.

فبحسب التقارير، تستعد كوالكوم للكشف عن معالجها الرائد Snapdragon 8 Elite 2 في نهاية سبتمبر، مع تسريبات تشير إلى وصول سرعة المعالج إلى 4.6 جيجاهرتز في الإصدار العادي، و4.74 جيجاهرتز في إصدار “For Galaxy” المُخصص لسامسونج، والذي من المتوقع أن يُستخدم في بعض هواتف Galaxy S26 العام المقبل.



أما من ناحية الرسوميات، فمن المنتظر أن تعمل وحدة معالجة الرسوميات GPU في الشريحة الجديدة بسرعة تصل إلى 1.2 جيجاهرتز، بينما يُشاع أن المعالج سجل أكثر من 4 ملايين نقطة في اختبار AnTuTu حتى في نسخته العامة، ما يعكس أداءً غير مسبوق.

وستعتمد كوالكوم مرة أخرى على أنوية Oryon المخصصة، في الجيل الثاني من سلسلة Elite، حيث يأتي المعالج الجديد بهيكلية تضم نواتين أساسيتين (Prime) وست أنوية أداء (Performance).

وستُصنّع الشريحة بتقنية TSMC N3P بمعمارية 3 نانومتر، فيما سيُسوّق المعالج الرسومي الجديد تحت اسم Adreno 840.

المصدر