تكنولوجيا: ميزة جديدة في Snapchat تُبلغ أصدقاءك تلقائيًا عند وصولك للمنزل بأمان

أطلقت منصة Snapchat ميزة جديدة تُدعى "Home Safe"، تهدف إلى تسهيل طمأنة الأصدقاء والأهل عند وصولك إلى المنزل بسلام.

وتُبنى هذه الميزة على أدوات تحديد الموقع الحالية في التطبيق، لكنها تضيف خطوة ذكية: إرسال تنبيه تلقائي في المحادثة بمجرد وصولك للمنزل، دون الحاجة إلى تذكُّر إرسال رسالة يدوية.

وعلى عكس تتبّع الموقع المباشر الذي يتطلب مراقبة مستمرة من الطرف الآخر، تُرسل إشعارات “Home Safe” مرة واحدة فقط، ثم تُعطّل تلقائيًا بعد ذلك.

وتؤكد Snap أن المستخدم يحتفظ بالتحكم الكامل فيمن يتلقى هذا الإشعار، إذ لا يُمكن إرساله إلا للأصدقاء الذين تشارك معهم موقعك مسبقًا، مما يتيح لك اختيار من تريد إخباره فقط.

لتفعيل الميزة، ينبغي أولًا تحديد عنوان المنزل على خريطة Snap Map، وذلك من خلال النقر على Bitmoji ثم اختيار “My Home”. بعدها، يمكن الضغط على أيقونة الخريطة داخل المحادثات وتحديد زر “Home Safe” عند بدء رحلة العودة إلى المنزل.

