شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يشهد ارتفاعًا فى إيرادات الإعلانات لنحو 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

يواصل يوتيوب ريادته في سوق البث، حيث ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 13% على أساس سنوى، وفقًا لشركة ألفابت الشركة الأم لجوجل في تقرير أرباحها للربع الثانى من العام الجارى ، ويرفع هذا النمو إجمالي إيرادات يوتيوب الإعلانية إلى 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت الشركة توقعات المحللين بشكل طفيف، والتى كانت تشير إلى أن إيرادات الإعلانات على يوتيوب في الربع الثاني ستبلغ نحو 9.6 مليار دولار.

لسنوات، يسعى يوتيوب جاهدًا للاستحواذ على حصة أكبر من عائدات الإعلانات التلفزيونية، لا سيما مع تنامي شعبيته على التلفزيون، حيث يُمثل جزءًا كبيرًا من مشاهديه ، وأشار تقرير حديث صادر عن نيلسن إلى أن يوتيوب استحوذ على أكبر حصة من مشاهدة التلفزيون لثلاثة أشهر متتالية، مُمثلًا 12.4% من إجمالي وقت المشاهدة.

واستجابةً لنجاح يوتيوب، عززت خدمات البث المنافسة، مثل HBO Max و Amazon Prime Video استراتيجياتها الإعلانية، بزيادة عدد مرات عرض الإعلانات لتحفيز النمو، إضافةً إلى ذلك تبرز نتفليكس كمنافس رئيسي ليوتيوب، لا سيما بعد إعلانها عن نيتها مضاعفة إيراداتها الإعلانية خلال العام خلال مؤتمر أرباح الشركة الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن نتفليكس لم تفصح علنًا عن أرقام إيراداتها من الإعلانات، إلا أن محللًا من ماديسون آند وول يقدرها بحوالي 3 مليارات دولار.

وبشكل عام، أعلنت شركة ألفابت عن نتائج قوية، مع تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 96.4 مليار دولار فى الربع الثاني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% على أساس سنوى.