تكنولوجيا: إرضاءً لابنته.. بيل جيتس موظف خدمة عملاء لمدة يوم فى شركة أزياء

القاهرة - سامية سيد - في خطوة نادرة، أمضى بيل جيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، يومًا في الرد على استفسارات خدمة العملاء في شركة "فيا"، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأزياء، أسستها ابنته فيبي جيتس وزميلتها في السكن بجامعة ستانفورد، صوفيا كياني.

وشارك جيتس تجربته على لينكدإن، وكتب: "عندما تسألك ابنتك إن كنت مستعدًا للعمل في خدمة العملاء في شركتها الناشئة، فالإجابة الصحيحة الوحيدة هي نعم".

لكن إلى جانب كونها لفتة أبوية، حملت هذه الخطوة رسالة أعمق حول القيادة الحديثة، وأضاف: "لقد تعلمتُ على مر السنين أن أفضل طريقة لفهم كيفية عمل شيء ما، أو مواطن خلله، هي التوجه مباشرةً إلى مستخدميه".

ماهي شركة Phia المملوكة لابنة بيل جيتس ؟

وحول شركة فيا (Phia) هو ملحق متصفح وتطبيق جوال يُساعد المستخدمين على التسوق بذكاء، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لمقارنة الأسعار في أكثر من 40,000 متجر إلكتروني، بما في ذلك خيارات جديدة ومستعملة.

كما يُسلّط فيا الضوء على البدائل الصديقة للبيئة، مُلبيًا تفضيل الجيل Z المتزايد لخيارات الأزياء المستدامة والمناسبة للميزانية، وقدأشاد بجهود المنصة لإعادة النظر في مفهوم التسوق الإلكتروني مع الحفاظ على الاستدامة في جوهره.



ومن المثير للاهتمام أن جيتس لم يستثمر في الشركة الناشئة، ففي بودكاست سابق، كشف أن التدخل المالي كان سيدفعه للتعمق أكثر في العمل، مما قد يؤثر على قرارات كان من المفترض أن تتخذها فيبي وشريكها المؤسس، بدلاً من ذلك، اختار دعمهما من خلال الإرشاد، وفي هذه الحالة، من خلال تجربته الشخصية في الخطوط الأمامية، ينضم غيتس إلى قائمة صغيرة، وإن كانت متنامية، من كبار المديرين التنفيذيين الذين تولوا أدوارًا عملية لفهم شركاتهم بشكل أفضل.