تكنولوجيا: تسلا قد تخفّض قدرات حاسوب FSD الجديد للامتثال للقيود التصديرية وتكشف خططها لشريحة AI6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد تسلا لبدء الإنتاج الضخم لحاسوب القيادة الذاتية الجديد HW5، المعروف باسم AI5، في نهاية عام 2026. لكن يبدو أن قدراته العالية في معالجة الذكاء الاصطناعي قد تتعارض مع قيود التصدير التي تفرضها الحكومة الأمريكية، مما قد يجبر الشركة على تقليص إمكانياته عند بيعه في الخارج.

بحسب إيلون ماسك، تصمم تسلا أفضل شرائح الذكاء الاصطناعي، وهي تطوّر حاسوب HW5 داخليًا لعدم وجود شريحة أخرى تفضل استخدامها في سياراتها. ويُتوقع أن تتجاوز قدرات AI5 بكثير تلك الموجودة في شريحة AI4 الحالية التي تعمل بها سيارات الروبوتاكسي من طراز Model Y.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يناير قيودًا على عدد وأداء شرائح الذكاء الاصطناعي المسموح بتصديرها، حتى إلى الدول الحليفة، مع فرض سقف صارم على قوة المعالجة للدول المنافسة مثل الصين.

تسلا تأمل في أن ترفع الحكومة هذه الحدود تدريجيًا، حتى لا تضطر إلى “إضعاف” أداء AI5 خارجيًا. في الوقت نفسه، بدأت الشركة بالفعل التخطيط لشريحة AI6 القادمة، والتي تهدف إلى توحيد استخدامها بين سيارات تسلا وروبوت Optimus الذكي لتحقيق وفورات في الإنتاج.

المصدر