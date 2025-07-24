تكنولوجيا: تسريبات مبكرة تكشف تفاصيل جهاز Honor اللوحي الصغير من الفئة الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Honor حاليًا على تطوير جهاز لوحي صغير الحجم من الفئة الرائدة، بهدف منافسة أجهزة مثل Lenovo Legion Y700 (الجيل الرابع)، RedMagic Astra، وRedmi K Pad من شاومي. وقد ظهرت تسريبات جديدة تكشف مزيدًا من التفاصيل حول هذا الجهاز القادم.

وبحسب منصة WhyLab، فإن التابلت الصغير من Honor، والذي جرى الكشف عنه لأول مرة عبر المسرّب Digital Chat Station، سيأتي بشاشة يبلغ قياسها 7.9 بوصات، ما يجعله أصغر جهاز ضمن هذه الفئة من المنافسين.

لم تُعرف بعد نوعية الشاشة التي سيعتمدها هذا الجهاز، لكن بالنظر إلى أن جهاز Magic Pad3 من Honor يستخدم شاشة LCD، فمن غير المرجح أن يعتمد هذا التابلت الجديد على شاشة OLED.

ومع ذلك، ما يلفت الانتباه فعلاً هو دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وهي ميزة تفتقر إليها الأجهزة المنافسة من Lenovo وRedMagic وXiaomi، مما قد يجعل جهاز Honor اللوحي هو الوحيد في هذه الفئة الذي يدعم شريحة اتصال، باستثناء طبعًا iPad Mini من أبل.

أما من حيث الأداء، فمن المتوقع أن يعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 8 Elite، لكن من المرجح أن يتم الكشف عنه العام المقبل، أي في وقت قد يكون فيه هذا المعالج قد أصبح من الجيل السابق.

