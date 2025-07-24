تكنولوجيا: أغطية مخصصة تضيف منفذ USB-C لهواتف آيفون القديمة وتستبدل Lightning

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبنّت أبل أخيرًا منفذ USB Type-C في جميع هواتفها ابتداءً من سلسلة iPhone 15، لكن المهندس كين بيلونيل وجد حلًا مبتكرًا لسد الفجوة بين الأجيال السابقة من آيفون التي لا تزال تعتمد على منفذ Lightning، من خلال تصميم غطاء خارجي يضيف دعم USB-C للأجهزة القديمة.

ويُعرف بيلونيل بابتكاراته في هذا المجال، حيث قام سابقًا بتعديل هاتف iPhone X ليعمل بمنفذ USB-C، وتم بيع هذا الهاتف المعدّل في عام 2021 بأكثر من 85,000 دولار.

ومنذ ذلك الحين، واصل تطوير قطع غيار بديلة لأجهزة مثل AirPods Pro وAirPods Max، كخيار غير رسمي لمن يبحث عن حلول عملية.

أما بالنسبة لتصميم الغطاء الجديد، فقد استخدم بيلونيل لوحة إلكترونية مخصصة تتيح للمستخدمين شحن هواتفهم بسرعة، ونقل البيانات، وحتى استخدام Apple CarPlay السلكي عبر منفذ USB-C. ومع أن بعض الإكسسوارات التي تعتمد على طاقة Lightning مثل أقراص SSD قد لا تعمل بالكامل، إلا أن معظم الوظائف الأساسية متوفرة.

وقد تم أيضًا تضمين مغناطيسات مدمجة في التصميم لتحسين التوافق مع MagSafe. ويُباع هذا الغطاء المبتكر تحت اسم Obsoless iPh0n3،

ويُتاح حاليًا لهواتف iPhone 13 mini، وiPhone 14، و14 Plus، و14 Pro، و14 Pro Max، بأسعار تتراوح بين 43.90 و49.90 فرنك سويسري (أي حوالي 55 إلى 63 دولارًا أمريكيًا) قبل إضافة تكاليف الشحن.

ومن المتوقع أن تشمل قائمة الهواتف المدعومة طرازات إضافية لاحقًا. لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة موقع Obsoless الرسمي.

المصدر