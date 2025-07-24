تكنولوجيا: هاتف Galaxy S26 Edge يصل أنحف من الجيل السابق ويعالج أكبر عيوبه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت سامسونج هاتف Galaxy S25 Edge في شهر مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين انتشرت العديد من الشائعات حول الجيل القادم.

وبحسب أحدث التسريبات، يبدو أن Galaxy S26 Edge سيحل محل نسخة Plus ضمن سلسلة Galaxy، وسينضم إلى هاتفي S26 وS26 Ultra في حدث الإطلاق المتوقع في يناير المقبل.

اليوم، كشف المسرّب الصيني الشهير Ice Universe عن تفاصيل مثيرة بشأن الهاتف القادم. حيث أشار إلى أن S26 Edge سيكون أنحف من الجيل السابق الذي بلغ سمكه 5.8 مم، لكنه في الوقت نفسه سيأتي مع بطارية أكبر.

هذا التحسن في سعة البطارية سيصبح ممكنًا بفضل اعتماد سامسونج على تقنيات جديدة في تصنيع البطاريات، والتي قد تكون مبنية على تركيبة السيليكون والكربون (Si/C)، أو ربما على تقنيات أخرى لم تُكشف بعد.

ومهما كانت التقنية المستخدمة، من الواضح أن سامسونج تسعى إلى معالجة أبرز عيوب S25 Edge، وهي سعة البطارية المحدودة التي بلغت 3,900 ميلي أمبير فقط، والتي وإن ساهمت في نحافة الجهاز، إلا أنها لم تكن كافية لتوفير أداء موثوق خلال الاستخدام اليومي.

المصدر