شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة المنافسة البريطانية تستهدف آبل وجوجل بقواعد جديدة لتنظيم أنظمة تشغيل الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA)، عن اقتراح جديد يمنح شركتي آبل وجوجل تصنيف “وضع السوق الاستراتيجي” لأنظمة تشغيل الهواتف المحمولة التي تسيطران عليها، وهو تصنيف يتيح للهيئة فرض قواعد تنظيمية قد تُغيّر الطريقة التي تعمل بها متاجر التطبيقات الخاصة بهما وأنظمة تشغيلهما.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المنافسة والانفتاح داخل سوق التطبيقات، مع منح المستخدمين مزيدًا من الخيارات والتحكم في تجربة هواتفهم ، لكن الشركتين العملاقتين أعربتا عن رفضهما المبدئي للمقترحات، حيث صرّحت شركة آبل أن هذه التغييرات قد “تُقوّض من خصوصية المستخدمين وأمنهم”.

قرار نهائي في أكتوبر

ومن المنتظر أن تُصدر هيئة CMA قرارها النهائي بشأن المقترحات في شهر أكتوبر، وذلك بعد أن تُقدّم آبل وجوجل مرافعاتهما وردودهما الرسمية.

وفي حال إقرار التصنيف الجديد، ستتمكن الهيئة من التدخل في عدد من الجوانب الجوهرية في عمل المنصتين، منها:

• نسب العمولات المفروضة على عمليات الشراء داخل التطبيقات

• آليات مراجعة التطبيقات قبل نشرها

• ترتيب التطبيقات في نتائج البحث

• وصول المطورين لتقنيات معينة داخل النظام

• الإعدادات الافتراضية التي قد تحدّ من التنافس العادل

انتقادات من Epic Games

رغم ما يحمله الاقتراح من وعود بتغيير جذري في السوق، إلا أنه لم يُرضِ جميع الأطراف، فقد عبّر تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games (التي تخوض نزاعات قانونية متكررة ضد آبل وجوجل بسبب ممارساتهما الاحتكارية)، عن خيبة أمله من خارطة الطريق المقترحة، مشيرًا إلى أنها لا تسمح بإطلاق متاجر تطبيقات منافسة مثل متجر Epic Games Store على الهواتف المحمولة.

توجه دولي نحو كبح هيمنة المنصات

تأتي هذه الخطوة ضمن موجة تنظيمية عالمية تسعى إلى تقليص هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات، وهي نفس المجالات التي أثارت الكثير من الجدل في أوروبا والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.