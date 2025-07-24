تكنولوجيا: نينتندو سويتش 2 يتفوق على PS2 ويصبح الأسرع مبيعًا في تاريخ اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هيمن جهاز نينتندو سويتش 2 على سوق أجهزة الألعاب في اليابان، محطّم الأرقام القياسية بمبيعات مذهلة أبهرت صناعة الألعاب بأكملها.

فبحسب بيانات فاميتسو، التي نقلتها صحيفة يوميوري شيمبون، باعت نينتندو عددًا مذهلًا بلغ 1,538,260 وحدة خلال أول شهر من إطلاقها، ليصبح بذلك أسرع جهاز ألعاب مبيعًا في تاريخ اليابان منذ بدء تسجيل البيانات عام 1996.

وللمقارنة، تفوق سويتش 2 على جهاز Game Boy Advance، الذي باع 1,367,433 وحدة في شهره الأول عام 2001، وعلى جهاز PlayStation 2، الذي سجل مبيعات بلغت 1,134,862 وحدة في عام 2000.

وأشار الدكتور سركان توتو من شركة Kantan Games إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المبيعات التي تمت عبر متجر My Nintendo Store الرسمي، ما يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وقد أحدث إطلاق سويتش 2 ظاهرة ثقافية حقيقية في اليابان، حيث واصلت نينتندو تعزيز قبضتها على السوق الياباني. ومن اللافت أن الجيل الأول من سويتش باع 556,633 وحدة في أول شهر له عام 2017، مما يعني أن الجيل الجديد يحقق مبيعات أسرع بثلاثة أضعاف.

وبحسب مخططات مبيعات فاميتسو، باعت سويتش 2 نحو 947,931 وحدة في الأيام الأربعة الأولى فقط، متفوقة أيضًا على أجهزة أيقونية أخرى مثل Nintendo DS (الذي باع 1,268,846 وحدة في أول شهر له) وPlayStation 2، الذي ظل محافظًا على رقمه القياسي لأكثر من عقدين.

من الجدير بالذكر أن سويتش 2، مثل بعض منافسيها، تُباع بسعر مخفّض في السوق اليابانية يبلغ 50,000 ين (حوالي 334 دولارًا)، مقارنة بالسعر العالمي الذي يتجاوز 450 دولارًا في معظم الأسواق التي تخدمها نينتندو حاليًا.

أما على الصعيد العالمي، فقد باعت سويتش 2 نحو 3.5 مليون وحدة خلال أول أربعة أيام فقط، مما يجعلها أسرع جهاز ألعاب مبيعًا في التاريخ، وأضخم إطلاق لجهاز ألعاب على الإطلاق.

وقد ترتفع هذه الأرقام أكثر مع نهاية عام 2025، إذ يُتوقع أن تتجاوز مبيعات الجهاز 15 مليون وحدة عالميًا، متفوقة على مبيعات العام الأول لكل من PlayStation 4 وPlayStation 5، اللذين سجلا 7.5 مليون وحدة لكل منهما.

يبقى السؤال المطروح الآن: هل سيتمكن جهاز نينتندو سويتش 2 من الحفاظ على هذا الزخم القوي حتى موسم العطلات، أم أن المبيعات ستبدأ بالتراجع مع اقتراب نهاية العام؟

