تكنولوجيا: محفظة Telegram الرقمية تصل إلى المستخدمين فى أمريكا لأول مرة

القاهرة - سامية سيد - في خطوة توسّع حضورها في سوق العملات الرقمية، أعلنت منصة تيليجرام عن إطلاق محفظتها الرقمية القائمة على تكنولوجيا البلوكشين TON لمستخدميها في الولايات المتحدة، بعد فترة من الترقب بسبب تعقيدات تنظيمية، وتُعد هذه الخطوة تقدماً كبيراً للمنصة التي تجاوز عدد مستخدميها النشطين عالمياً حاجز المليار مستخدم.

المحفظة، التي تُعرف باسم TON Wallet، مدمجة بشكل مباشر داخل تطبيق تيليجرام، مما يجعل استخدامها أكثر سهولة وسلاسة، خاصةً للمستخدمين الجدد في مجال العملات المشفّرة، ويأمل القائمون على التطبيق أن تشكّل هذه الخطوة بوابة دخول سهلة لعالم الكريبتو.

وبالرغم من أن الخدمة كانت متاحة دولياً منذ عام 2023، إلا أن تيليجرام لم تتمكن من إطلاقها في الولايات المتحدة حتى الآن، نتيجة الغموض التنظيمي المحيط بمجال الأصول الرقمية، واليوم، أصبح بإمكان نحو 87 مليون مستخدم أمريكي الوصول إلى المحفظة الجديدة.

بحسب بيان تيليجرام، فقد قام أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم بتفعيل محافظهم الرقمية خلال العام الماضي، أي نحو 10% من إجمالي مستخدمي التطبيق.

وتشير البيانات العامة إلى أن بلوكشين TON يُعالج حالياً ما يقرب من 334 ألف معاملة يومياً، ما يعكس نمواً ملحوظاً في حجم الاستخدام والاعتماد على هذه التقنية.

تيليجرام، التى بدأت كمجرد تطبيق مراسلة مشفّر، تمضي اليوم في طريقها نحو أن تصبح منصة متكاملة تجمع بين الاتصالات والخدمات المالية الرقمية، في خطوة قد تُعيد رسم خريطة الاستخدام اليومي للتطبيق.