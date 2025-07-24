شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل تطلق ميزة مذهلة لمساعدتك على النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن ميزة تتبع النوم في ساعة آبل ستتحسن، إذ يبدو أن آبل تعمل على ميزة تسجيل النوم، اكتُشفت لمحات عن هذه الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير من نظام التشغيل iOS 26 الذي صدر اليوم.

كما رصد أحد المساهمين في موقع MacRumors صورة جديدة داخل شيفرة تطبيق الصحة، وتُظهر الصورة ساعة آبل عليها الرقم "84"، محاطة بثلاثة أشرطة، تتطابق ألوان الأشرطة مع الألوان المستخدمة لتمييز مراحل النوم المختلفة التي تتتبعها الساعة الذكية.

خارج الساعة، تُظهر الصورة أربعة أيقونات متعلقة بالنوم، استخدمتها آبل في أجزاء أخرى من نظام iOS، وتشمل الأيقونات قمرًا عليه نجوم، وسريرًا ومنبهًا .

اسم الصورة هو "Watch Focus Score"، مما يوحي بقوة بتقييم النوم الذي قد توفره ساعة Apple Watch ، بالنظر إلى الاسم قد يكون تقييم النوم مرتبطًا بميزة Sleep Focus ويُقيّم جودة النوم.

حاليًا، توفر Apple ميزة تتبع النوم مع ساعة Apple Watch، ولكنها لا تُقدم سوى معلومات حول مقدار النوم ومراحلها ، وهي مُقسمة إلى نوم حركة العين السريعة (REM)، والنوم الأساسي (Core)، والنوم العميق (Deep Sleep)، مع فئة إضافية لوقت الاستيقاظ أثناء تفعيل ميزة Sleep Focus.

إن توفير تقييم النوم ليس بالأمر الجديد في عالم الأجهزة القابلة للارتداء، فالأجهزة الأخرى بما في ذلك ساعات Garmin، وخاتم Oura، وأجهزة Huawei القابلة للارتداء، تمنح المستخدمين تقييمات مماثلة، وعادةً ما تُستخدم هذه التقييمات أيضًا لتقييم الجاهزية.

ويشير رمز درجة الحرارة إلى أن آبل قد تُراعي مقاييس مختلفة عند إنشاء التقييم ، وهكذا يعمل تطبيق Vitals على نظام watchOS 11، لذا من المنطقي أن تتبع Apple نهجًا مشابهًا لميزات النوم.

ويُعد تتبع النوم أحد الأسباب الرئيسية لارتدائي ساعة ذكية، لذا فإن أي تحديث لهذه الميزة مُرحّب به للغاية، لستُ متحمسًا لوجود مقياس رقمي لمدى سوء نومي في كثير من الأحيان، ولكن قد يكون ذلك حافزًا لتغيير إيجابي، وقد يكون مجرد نتيجة حيوية أخرى أتجاهلها بسعادة.