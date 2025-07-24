شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لنظام التشغيل Windows 11 يضيف مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

تُطلق مايكروسوفت العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لنظام ويندوز 11، بما فى ذلك أداة Copilot Vision التي تُمكّنك من مسح كل شيء على شاشتك، هذه الميزات التى تُطرح تدريجيًا للجميع الآن ، تتضمن أيضًا أدوات حصرية لأجهزة Copilot Plus.

وقد أصبح بإمكان جميع مستخدمي ويندوز 11 الوصول إلى Copilot Vision عبر تطبيق Copilot، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى الشاشة، باستخدام هذه الأداة يمكنك طرح أسئلة بصوت عالٍ حول ما تشاهده عبر تطبيقات وصفحات ويب متعددة مفتوحة على شاشتك ، كما يمكنك سؤاله عن كيفية إنجاز مهام محددة على جهاز الكمبيوتر، مثل تحسين إضاءة صورة ، وبدأت مايكروسوفت باختبار نسخة محدودة من هذه الميزة العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي أجهزة كمبيوتر Copilot Plus المزودة بمعالج Snapdragon الوصول إلى "وكيل" مُدعّم بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق الإعدادات ، يتيح لك هذا البحث عن إعداد مُحدد بلغة طبيعية، مثل "أريد تفعيل ساعات الهدوء" أو "توصيل جهاز بلوتوث"، إذا كان الوكيل قادرًا على تنفيذ المهمة، فسيعرض عليك إكمالها نيابةً عنك.

وتُحسّن مايكروسوفت أيضًا ميزة "Click to Do" المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة Copilot Plus ، وتظهر هذه الميزة عند الضغط باستمرار على مفتاح Windows والضغط بزر الماوس الأيسر على تطبيق أو نص أو موقع ويب أو أي محتوى آخر، وهي مصممة لمساعدتك على إتمام المهام بسرعة، مثل تلخيص فقرة مُحددة.

وكجزء من تحديثها، تُطلق مايكروسوفت العديد من المهام الجديدة التي يُمكنك تنفيذها باستخدام ميزة "Click to Do"، بما في ذلك التدرب على إتقان القراءة والنطق باستخدام أداة Reading Coach، وكتابة مسودة مستند في Microsoft Word باستخدام Copilot، وجدولة اجتماع في Teams.

تشمل الميزات الأخرى المتوفرة حصريًا لأجهزة Copilot Plus مُولّد ملصقات جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي في برنامج الرسام، وأداة تحديد العناصر في التطبيق تُمكّنك من فصل أجزاء مُحددة من الصورة وتعديلها.

كما يتوفر خيار إضاءة جديد بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الصور لأجهزة Copilot Plus المُزوّدة بمعالج Snapdragon، بالإضافة إلى أداة "لقطة شاشة مثالية" ضمن أداة القص التي تستخدم الذكاء الاصطناعي "لالتقاط محتوى الشاشة بدقة".

كما تقوم Microsoft أيضًا بإصدار بعض الميزات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11، بما في ذلك أداة اختيار الألوان المفيدة داخل أداة Snipping Tool وآلية جديدة تسمح لأجهزة الكمبيوتر بإصلاح المشكلات التي تسبب إعادة التشغيل غير المتوقعة تلقائيًا.

وتقول مايكروسوفت إنها ستطرح جميع هذه الميزات "خلال الشهر المقبل ، بعضها متوفر بالفعل في تحديث المعاينة الجديد غير الأمني لنظام ويندوز، ويمكن تنزيله كتحديثات من متجر مايكروسوفت.