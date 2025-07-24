شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Cloaked يُطلق ميزة ذكية لحماية الخصوصية من مكالمات الاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق Cloaked، المتخصص في حماية هوية وخصوصية المستخدمين والمدعوم من شركة Lux Capital، مجموعة جديدة من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أبرزها أداة Call Guard لفحص المكالمات، بالإضافة إلى خدمة جديدة لمراقبة تسريبات البيانات على الإنترنت المظلم (الدارك ويب).

Call Guard، هي ميزة جديدة لفحص المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، حيث يتولى مساعد ذكاء اصطناعي الرد على المتصل، وتحليل محتوى المكالمة لتحديد نوايا المتصل، سواء كانت احتيالية، تسويقية، أو غير مرغوب فيها، وذلك دون الحاجة لتدخل المستخدم، وإذا رغب المستخدم، يمكنه الاطلاع على نص المحادثة بالكامل لحظة بلحظة والتدخل لاستلام المكالمة.

الميزة تشبه ما قدمته Google لهواتف Pixel، وما تستعد Apple لإطلاقه في iOS 26، كما تتقاطع مع خدمات جهات خارجية مثل Truecaller، إلا أن Cloaked يؤكد أن ميزة Call Guard توفر مستوى تخصيص أعلى، مما يمنحها ميزة تنافسية، ويقول الرئيس التنفيذي للتطبيق، أرجون بهاتناجار، إن الشركة تدرب المساعد الذكي الخاص بها للتعرف حتى على المكالمات التي تتم عبر عملاء ذكاء اصطناعي ضارين.

وأضاف بهاتناجار:

“نعمل على فهم نية المتصل باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء بالسؤال عن الاسم أو سبب الاتصال، من خلال البيانات التي يشاركها المستخدمون معنا، لاحظنا ارتفاعًا في مكالمات الاحتيال ومكالمات التأمين الصحي، إضافة إلى المكالمات السياسية، وظهور مكالمات من وكلاء ذكاء اصطناعي مزيفين.”

إلى جانب فحص المكالمات، أطلق Cloaked أداة مراقبة للإنترنت المظلم، تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا تم تسريب بياناتهم الشخصية مثل الأسماء، العناوين، أرقام الضمان الاجتماعي، جوازات السفر، التراخيص، أو عناوين البريد الإلكتروني، وذلك عبر تتبع قواعد بيانات تم اختراقها، ومواقع الوسطاء، والمنتديات السرية مثل Discord وTelegram.

وتقوم الأداة بتصنيف التسريبات إلى نوعين:

• أحداث حديثة أو نشطة تستدعي التدخل السريع.

• تسريبات قديمة، توفر سجلًا مفيدًا للتوثيق والحماية المستقبلية.

كما يوفر التطبيق برنامجًا لحذف البيانات، يُمكن المستخدمين من طلب إزالة معلوماتهم من قواعد بيانات المواقع والوسطاء، عبر إرسال طلبات قانونية وآلية، وتقول الشركة إنها ساعدت المستخدمين في حذف أكثر من 170 مليون سجل بيانات شخصية من الإنترنت.

وتخطط الشركة لإطلاق ميزات إضافية قريبًا، مثل إمكانيات الرد التلقائي الذكي على المكالمات الصادرة، كتلك التي تتطلب الانتظار الطويل مع خدمة العملاء أو حجز المواعيد، كما تعمل Cloaked أيضًا على تطوير منتج eSIM لتعزيز حماية الهوية الرقمية.

منذ بداية العام، انضم أكثر من 100 ألف مشترك مدفوع إلى التطبيق، مع تسجيل نمو شهري متسارع في قاعدة المستخدمين.

وحتى عام 2023، كانت الشركة قد جمعت تمويلاً بقيمة 29 مليون دولار، وأعلنت الآن عن حصولها على تمويل إضافي قدره 11 مليون دولار من مستثمرين حاليين وجدد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الجولة التمويلية لاحقًا هذا العام.