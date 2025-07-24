شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يضيف حماية جديدة للحسابات المملوكة للأطفال تحت إشراف ذويهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق إجراءات حماية إضافية لحسابات إنستجرام التي يديرها البالغون والتي تتضمن بشكل رئيسي أطفالًا، سيتم وضع هذه الحسابات تلقائيًا في إعدادات الرسائل الأكثر صرامة في التطبيق لمنع الرسائل غير المرغوب فيها، وسيتم تفعيل ميزة "الكلمات المخفية" في المنصة لتصفية التعليقات المسيئة.



كما تُطلق الشركة ميزات أمان جديدة لحسابات المراهقين، وتشمل الحسابات التي سيتم وضعها في إعدادات الرسائل الجديدة الأكثر صرامة تلك التي يديرها البالغون الذين يشاركون بانتظام صورًا ومقاطع فيديو لأطفالهم، بالإضافة إلى حسابات يديرها الآباء أو مديرو المواهب الذين يمثلون الأطفال.

وكتبت الشركة في منشور على مدونتها: "في حين أن هذه الحسابات تُستخدم بشكل كبير بطرق حميدة، إلا أنه للأسف، هناك أشخاص قد يحاولون إساءة معاملتهم، من خلال ترك تعليقات جنسية أسفل منشوراتهم أو طلب صور جنسية في الرسائل المباشرة، في انتهاك واضح لقواعدنا".

وأضافت: "اليوم نعلن عن خطوات للمساعدة في منع هذه الإساءة".

وتقول ميتا إنها ستحاول منع البالغين المشتبه بهم، مثل الأشخاص الذين تم حظرهم بالفعل من قبل المراهقين، من العثور على حسابات تتضمن بشكل رئيسي أطفالًا، وستتجنب ميتا ترشيح البالغين المشبوهين لهذه الحسابات على إنستجرام، والعكس صحيح، مما يُصعّب عليهم العثور على بعضهم البعض في بحث إنستجرام.

يأتي إعلان اليوم في الوقت الذي اتخذت فيه ميتا وإنستجرام خطوات خلال العام الماضي لمعالجة مشاكل الصحة النفسية المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.



وقد أثار هذه المخاوف الجراح العام الأمريكي والعديد من الولايات، حتى أن بعضها ذهب إلى حد اشتراط موافقة الوالدين للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ستؤثر هذه التغييرات بشكل كبير على حسابات مدوني الفيديو/المبدعين العائليين والآباء الذين يديرون حسابات "مؤثري الأطفال"، والذين واجه كلاهما انتقادات بسبب المخاطر المرتبطة بمشاركة حياة الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقد وجد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي أن الآباء غالبًا ما يكونون على دراية باستغلال أطفالهم أو حتى يشاركون فيه، من خلال بيع الصور أو الملابس التي يرتديها أطفالهم، وفي فحص أجرته صحيفة نيويورك تايمز لـ 5000 حساب يديره الآباء، وجد 32 مليون رابط لمتابعين ذكور.