تكنولوجيا: كيفية إنشاء اسم مستخدم آمن.. خطوة أساسية لحماية هويتك الرقمية

في عالم يشهد تصاعدًا مستمرًا في التهديدات الإلكترونية، لم يعد تأمين نفسك عبر الإنترنت يقتصر فقط على اختيار كلمة مرور قوية، بل أصبح من الضروري أيضاً أن يكون اسم المستخدم الذي تستخدمه آمناً وفريداً، نظراً لأنه يمثل بوابة الدخول إلى حساباتك وهويتك الرقمية.

رغم أن اسم المستخدم لا يبدو بنفس أهمية كلمة المرور، إلا أنه عنصر أساسي في أي بيانات تسجيل دخول، وغالبًا ما يكون هدفًا رئيسيًا في عمليات التسريب والاختراق، كذلك حصول القراصنة على اسم المستخدم يعني أنهم يمتلكون نصف المعادلة، مما يسهل عليهم استخدام تقنيات مثل الهجمات الآلية والتخمين للوصول إلى الحسابات.

كيف تنشئ اسم مستخدم آمنًا؟



أولاً، تجنب تمامًا استخدام اسمك الكامل أو أي معلومات شخصية يمكن التعرف عليك من خلالها، هذا يشمل تاريخ الميلاد، العنوان، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، أو أي معلومة تعريفية.

السبب أن هذه البيانات متاحة بسهولة ويمكن أن يستخدمها القراصنة لتتبعك أو محاولة اختراق حساباتك الأخرى، إدراجها في اسم المستخدم يجعل الأمر أكثر سهولة عليهم.

كما لا ينصح باستخدام نفس اسم المستخدم في أكثر من حساب، إعادة استخدام أسماء المستخدمين عبر منصات متعددة يشكل خطراً أمنياً كبيراً، لأنه إذا تم تسريب أحد الحسابات، يمكن للمهاجمين تجربة الاسم ذاته على مواقع أخرى ضمن ما يعرف بهجمات "تعبئة بيانات الاعتماد".

حتى التعديلات البسيطة مثل إضافة رقم أو تغيير بسيط في التهجئة قد لا توفر حماية حقيقية، لأن القراصنة عادة ما يجربون كل الاحتمالات القريبة من الاسم الأصلي.



و حاول أن يكون اسم المستخدم سهل التذكر بالنسبة لك، لكن صعب التخمين على الآخرين، ويمكنك المزج بين اهتماماتك الشخصية أو صفاتك أو أشياء تحبها، مثل اسم حيوانك المفضل مع طبقك المفضل، بطريقة لا تبدو واضحة، إدخال أرقام أو رموز عشوائية يمكن أن يزيد من قوة الاسم، بشرط أن تظل قادرًا على تذكره بسهولة.

وأيضا احرص على ألا يكون هناك أي ترابط بين اسم المستخدم وكلمة المرور، فمثلاً إذا اخترت اسم مستخدم مستوحى من عبارة مشهورة، فلا تستخدم الجزء الثاني منها ككلمة مرور.

هذا النوع من الترابط يسهل على أدوات القرصنة تحليله واختراقه، من الأفضل أن تكون كل من كلمة المرور واسم المستخدم مستقلتين تمامًا عن بعضهما البعض.



ومن بين الإجراءات ايضا، إنه إذا واجهت صعوبة في اختيار اسم مستخدم آمن وفريد، يمكنك الاستعانة بما يعرف بمولدات أسماء المستخدمين على الإنترنت، هذه الأدوات تتيح لك إدخال بعض المعايير مثل عدد الأحرف ونوع الكلمات التي تفضل استخدامها، ثم تولّد لك اقتراحات تلقائية.

من أشهر هذه الأدوات المتاحة: بعض برامج إدارة كلمات المرور مثل 1Password وBitwarden تقدم ميزة توليد أسماء مستخدمين مخصصة، ما يجعل الأمر أكثر سهولة وأمانًا، ويمكنك استخدام هذه الأدوات الذى لا يقتصر فقط على ابتكار اسم فريد، بل يضمن لك أيضاً درجة من العشوائية يصعب على أي مهاجم توقعها أو استنتاجها، خاصة عند دمج الاسم لاحقاً مع كلمة مرور قوية.

الجدير بالذكر أن هذه المولدات تتيح لك اختيار إن كان الاسم عشوائيًا بالكامل أو مكونًا من كلمات لها معنى، ما يمنحك مرونة حسب حاجتك.

وكذلك أسماء المستخدمين كثيرًا ما تكون جزءًا من بيانات يتم تسريبها في الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، فهذه التسريبات لا تقتصر على كلمات المرور، بل تشمل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، واسم المستخدم نفسه، وإذا حصل المهاجم على اسم المستخدم، فقد أكمل نصف المهمة.

على عكس كلمات المرور، فإن أسماء المستخدمين غالبًا ما تكون مرئية للعامة، سواء على حسابات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو حتى منصات الألعاب، لذلك فإن استخدامها المتكرر أو الربط بينها يعرض المستخدم لخطر التتبع والهجمات المستهدفة.

كذلك، يساعد اسم المستخدم الآمن على تعزيز الخصوصية الرقمي، فعندما تختار اسمًا لا يعكس هويتك الحقيقية، فإنك تقلل من إمكانية تتبعك أو الربط بين حساباتك المختلفة، كما يمكنك استخدام أسماء منفصلة للفصل بين حياتك الشخصية والعملية، مما يمنحك سيطرة أكبر على ما تريد مشاركته أو إخفاءه.