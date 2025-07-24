شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتاج AirPods في الهند يواجه انتكاسة بسبب قيود الصين على صادرات المعادن النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة آبل إنتاج سماعات AirPods في الهند لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها تواجه الآن انتكاسة بعد أن فرضت الصين قيودًا على صادرات المعادن الأرضية النادرة في أبريل، ويُعتبر بعض هذه المعادن مكونات أساسية في عملية التصنيع، ووفقًا لتقرير، فقد أثر انقطاع الإمدادات على مصنع Foxconn Interconnect Technology (FIT) في ولاية تيلانجانا، ومع ذلك، أفادت التقارير أن الوضع قيد المعالجة، وأن إنتاج سماعات AirPods لم يواجه عقبة كاملة.

ونقلًا عن مصادر مطلعة، أفاد موقع MoneyControl أن مصنع Foxconn في تيلانجانا يواجه نقصًا في معدن الديسبروسيوم، وهو معدن أرضي نادر يُعد مكونًا أساسيًا في المغناطيسات عالية الأداء المستخدمة في سماعات الأذن، ويُستخدم هذا المعدن، إلى جانب النيوديميوم، في تصنيع محركات الصوت التي تُصدر الصوت في سماعات AirPods.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تُعدّ مُصدّرًا رئيسيًا لهذين المعدنين النادرين، ولذلك فإن القيود الأخيرة على الصادرات، والتي أُعلن عنها في أبريل، قد وضعت خطط شركة Apple لإنتاج سماعات AirPods في الهند في خطر.

وأفادت التقارير أن شركة Foxconn، أكبر مُصنّع مُتعاقد مع آبل في البلاد، قد أبلغت حكومة ولاية تيلانجانا، ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY)، وإدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT)، ومكتب رئيس الوزراء (PMO)، بانقطاع إمدادات الديسبروسيوم، ووفقًا للتقرير، يعتمد الحل الآن على الاستراتيجيات الدبلوماسية التي يتبعها كلا البلدين.

ومع ذلك، وعلى الرغم من مشكلة انقطاع الإمدادات، لم يتوقف إنتاج سماعات AirPods في مصنع Foxconn تمامًا، في حين أن سلسلة التوريد أصبحت متوترة بعض الشيء، أفادت التقارير أن كلاً من آبل وفوكسكون توقعتا الوضع قبل بضعة أشهر و"اتخذتا الترتيبات اللازمة".

وينضاف نقص المعادن الأرضية النادرة إلى مشاكل العمل المستمرة في الهند، فقد طردت شركة فوكسكون مؤخرًا أكثر من 300 مهندس وفني صيني من منشآتها في الهند، مما أثر على خطط عملاق التكنولوجيا، للتوسع في الهند، وبعد إعادتهم إلى وطنهم، يتكون معظم الموظفين المتبقين من موظفي دعم تايوانيين.

وإلى جانب نقص المعادن الأرضية النادرة، أفادت التقارير أن هذا قد يفيد سوق التصنيع والتصدير في الصين، ووفقًا للتقرير، قد تُصبح خسارة فوكسكون في الهند مكسبًا لشركتي Luxshare وGoertek، اللتين تُصنّعان سماعات AirPods لشركة آبل في الصين.