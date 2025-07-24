شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثريدز توسع إمكانيات التحليلات لتمكين صناع المحتوى من تتبع النمو والتفاعل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة ثريدز اليوم عن مجموعة جديدة من الترقيات في أدوات التحليلات، في خطوة تهدف إلى تمكين صُنّاع المحتوى من فهم أداء منشوراتهم بشكل أكثر دقة، سواء على المنصة أو خارجها.

في السابق، كانت أدوات ثريدز التحليلية تقتصر على بيانات أساسية مثل عدد المشاهدات، الردود، عدد المتابعين الجدد، أداء الروابط الخارجية، إلى جانب ملخص أسبوعي ونصائح تفاعلية عامة.

لكن بدءًا من اليوم، تقدم المنصة مجموعة أوسع من أدوات الإحصاءات، تتيح لصناع المحتوى تحليل أداء منشوراتهم بشكل أكثر تفصيلًا ومعرفة نوع المحتوى الذي يلقى تفاعلًا من جمهورهم.

عند النقر على لوحة Insights الجديدة، ستظهر تفاصيل موسعة حول التفاعل، بما في ذلك عدد الإعجابات، الردود، الاقتباسات، وإعادة النشر، كما يمكن لصانع المحتوى الاطلاع على نمو عدد المتابعين مع بيانات جغرافية توضّح المدن والدول الأكثر تفاعلًا، إلى جانب معلومات ديموغرافية مثل الفئة العمرية والجنس.

توفر Threads الآن مخططًا زمنيًا جديدًا يمكن من خلاله تتبع تغير أداء المنشورات عبر فترات تتراوح بين 7 إلى 90 يومًا، بناءً على عدد المشاهدات والتفاعلات، مما يساعد في تحديد الاتجاهات والتفضيلات لدى الجمهور.

من أبرز الإضافات الجديدة، قدرة المستخدمين على معرفة الأماكن التي ظهر فيها محتواهم، سواء على Threads أو عبر منصات أخرى تابعة لشركة Meta مثل Instagram وFacebook، فإذا كانت منشوراتك مؤهلة، قد يتم اقتراحها لمستخدمين خارج المنصة، ما يوسّع من نطاق الوصول والتفاعل.

تأتي هذه التحديثات ضمن حزمة من الميزات التي تم الإعلان عنها تزامنًا مع الذكرى السنوية الثانية لإطلاق التطبيق، من بينها دعم الرسائل المباشرة DMs بشكل مستقل، ميزة كتم الكلمات، وتخصيص خلاصة للمحتوى القادم من الشبكات اللامركزية fediverse.