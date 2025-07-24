شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق كاميرا VSCO متاح عالميًا الآن.. واستحواذ جديد يدعم المصورين المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة VSCO، المعروفة بتطبيقها الشهير لتعديل ومشاركة الصور، عن التوسّع العالمي لتطبيق الكاميرا الجديد الخاص بها على أجهزة iPhone، والذي يحمل اسم Capture، وذلك بعد إطلاق تجريبي محدود في يونيو اقتصر على أيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ويُعد "Capture" أول تطبيق جديد تطلقه VSCO منذ أكثر من عقد، ويركّز بشكل خاص على التصوير الجمالي عالي الجودة، و يتيح التطبيق للمستخدمين التقاط صور باستخدام أكثر من 50 نمطًا بصريًا (preset) وتأثيرات مباشرة، كما يدعم التصوير اليدوي الكامل مثل التحكم بسرعة الغالق والتعريض الضوئي.، ويدعم التطبيق أيضاً التصوير بصيغتي RAW وProRAW، مع إمكانية مزامنة الصور مباشرة مع سحابة VSCO.

وفي خطوة استراتيجية لدعم المصورين المستقلين وتوسيع خدماتها الاحترافية، أعلنت VSCO عن استحواذها على منصة The Freelance Photographer، وهي جهة تعليمية تقدم دورات تدريبية عبر الإنترنت وورشات عمل مباشرة لتعليم التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي.

وأوضح إريك ويتمان، الرئيس التنفيذي لـ VSCO، في بيان رسمي:

“هناك فجوة واضحة في السوق فيما يتعلق بالتعليم المهني والإرشاد المتخصص للمصورين الصاعدين الذين يسعون لبناء علاقات مستدامة مع العملاء، تلعب The Freelance Photographer دور الشريك المهني طويل الأمد للمبدعين، من خلال تقديم تعليم شامل، ومجتمع داعم، وأدوات تساعدهم على تحويل مهاراتهم إلى مهنة حقيقية."

توفر The Freelance Photographer خطط اشتراك متعددة، تبدأ من 208 دولارات شهريًا للخطة الأساسية، وتصل إلى 625 دولارًا شهريًا للعضوية المتقدمة التي تتضمن أكثر من 50 أداة تدريبية ودورات متعددة وتوجيه شخصي من مؤسس المنصة بول ويفر.

ويتماشى هذا الاستحواذ مع توجّه VSCO لدعم المصورين المحترفين؛ حيث أطلقت الشركة خلال العام الماضي أدوات مثل VSCO Hub، والتي تتيح للعلامات التجارية اكتشاف مصورين لمشاريعهم، وVSCO Sites لإنشاء مواقع إلكترونية لعرض أعمالهم، وأخيرًا VSCO Canvas، وهي أداة تعاونية لإنشاء لوحات أفكار ومشاريع بصرية مشتركة.

الخطوتان الأخيرتان، التوسّع العالمي لـ "Capture" والاستحواذ على The Freelance Photographer، تعكسان توجه VSCO الجديد نحو تعزيز مكانتها ليس فقط كأداة تعديل صور، بل كمجتمع احترافي متكامل لدعم المبدعين البصريين في جميع أنحاء العالم.