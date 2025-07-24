شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن عن تحسينات على Liquid Glass وعودة ملخصات الأخبار بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل، يوم الثلاثاء، النسخة الرابعة من بيتا iOS 26 للمطورين، والتي جاءت بعدة تحسينات مرئية ووظيفية، من بينها تعديلات جديدة على تصميم Liquid Glass وعودة ميزة الملخصات الإخبارية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعة من التحديثات الثانوية.

وتأتي هذه النسخة قبل أيام من طرح النسخة العامة من iOS 26 Beta، والمقرّر إطلاقها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إطار إتاحة فرصة مبكرة للمطورين لتجربة التحديثات على تطبيقاتهم وضمان توافقها قبل الإطلاق الرسمي للنظام خلال الأشهر المقبلة.

ويُعد الإصدار الرابع من البيتا انعكاسًا دقيقًا لما سيجده مستخدمو النسخة العامة. ومن أبرز الإضافات:

• شاشة ترحيبية جديدة عند تثبيت التحديث.

• شاشات تعريفية مخصصة لبعض الميزات، مثل Siri وملخصات الإشعارات بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطبيق الكاميرا المُعاد تصميمه.

وكانت آبل قد علّقت مؤقتًا ميزة ملخصات الإشعارات الذكية في وقت سابق هذا العام، بعد جدل أثير بسبب ملخص خاطئ لأخبار هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث ذكرت الميزة أن المتهم بقتل الرئيس التنفيذي لشركة UnitedHealthcare قد انتحر، وهو ما لم يكن صحيحًا.

في النسخة الحالية من البيتا، تضيف آبل تحذيرًا صريحًا ضمن إعدادات قسم “الأخبار والترفيه”، تقول فيه:

“قد يؤدي التلخيص إلى تغيير معنى العناوين الأصلية، وننصح المستخدمين بالتحقق من صحة المعلومات.”

وفيما يتعلق بتصميم Liquid Glass، تعود آبل في Beta 4 إلى استخدام المزيد من العناصر الشفافة في عدة تطبيقات مثل App Store، والصور، وApple Music، والطقس، بالإضافة إلى تحديث مركز الإشعارات الذي أصبح يتغير لونه تدريجيًا أثناء التمرير.

كما يقدّم التحديث خلفيات ديناميكية جديدة تتغير ألوانها تلقائيًا، إلى جانب خلفيات جديدة لنظام CarPlay.

ورغم عدم نشر ملاحظات الإصدار الرسمية حتى لحظة كتابة الخبر، يتوقّع المستخدمون أن يتضمن التحديث عددًا من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء الطفيفة.

وبالتزامن مع إطلاق iOS 26 Beta 4، طرحت آبل أيضًا النسخ التجريبية الرابعة من باقي أنظمتها، بما في ذلك:

• iPadOS 26

• macOS 26

• watchOS 26

• tvOS 26

• visionOS 26

• Xcode 26

يُذكر أن إطلاق هذه النسخ التجريبية يأتي ضمن استعدادات آبل لإطلاق التحديثات النهائية خلال خريف هذا العام، بعد الإعلان الأول عنها في مؤتمر المطورين WWDC 2025.