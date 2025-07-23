تكنولوجيا: النسخة التجريبية لنظام تشغيل PlayStation القادمة تضيف ميزات جديدة لوحدة التحكم ووضع الطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - النسخة التجريبية القادمة من Sony لنظام تشغيل PlayStation 5 وPlayStation 5 Pro تضيف وضع “توفير الطاقة” الجديد للجهاز. كما ستتيح إقران متحكم DualSense بأجهزة متعددة في وقت واحد.

تقول الشركة إن الوضع لن يكون متاحًا على الفور وسيتم طرحه لاحقًا. رسميًا، يهدف هذا إلى دعم خطة Sony البيئية “Road to Zero”، لكن قد يكون هناك المزيد وراء ذلك. بشكل غير رسمي، قد تكون هذه طريقة Sony لاختبار كيفية تعامل الجهاز مع حالات الطاقة المنخفضة تحسبًا لجهاز محمول مستقبلي.

في التشغيل الكامل، يمكن أن يستهلك معالج PlayStation 5 حوالي 200 واط عند دقة 4K (216 واط لـ PS5 Pro). حتى لو تم تقليص الاستهلاك إلى النصف، سيزود ذلك Sony ببيانات قيمة حول كيفية عمل الألعاب في بيئة محدودة الطاقة. من هنا، يصبح الأمر مسألة تقليص الاستهلاك إلى النطاق المثالي البالغ 30-50 واط، وهو النطاق الذي تعمل فيه معظم الأجهزة المحمولة، مما يمهد الطريق لجهاز PlayStation محمول محتمل.

تتيح النسخة التجريبية الجديدة أيضًا إقران وحدات DualSense أو DualSense Edge بما يصل إلى أربعة أجهزة. للبدء، افصل كابل USB الخاص بالمتحكم، أغلقه بالضغط المطول على زر PlayStation، ثم ضعه في وضع الإقران بالضغط المطول على زر PS مع زر square/triangle/circle/cross مع تفعيل البلوتوث على الجهاز المستهدف. بعد ذلك، ابحث عن متحكم DualSense وقم بإقرانه كالمعتاد. بمجرد اكتمال العملية، سيحتفظ المتحكم بـ “موقعه” (square/triangle/circle/cross).

التبديل بين الأجهزة يتم بسهولة بالضغط المطول على زر PS مع الزر المقابل لثلاث ثوانٍ. بشكل عام، هذه ميزة تحسين جودة الحياة الرائعة التي تُعد أيضًا بمثابة اختبار لكيفية تعامل متحكم DualSense مع اتصالات بلوتوث متعددة، وهي بيانات قيمة للتكامل المحتمل مع جهاز محمول مستقبلي.

المصدر: