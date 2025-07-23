شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم هاتفى Google Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL مع خيارات ألوان جديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جوجل مؤخرًا عن تصميم هاتف Pixel 10 Pro وعُرض الهاتف بلون رمادي مائل للزرقة، بتصميم مشابه لهاتف Google Pixel 9 Pro السابق، وفي الوقت نفسه ظهرت على الإنترنت صور مسربة جديدة لهاتفي Pixel 10 Pro وPro XL، تُشير إلى خيارات ألوان إضافية، وتُقدم نظرة أقرب على التصميم ، كما تُلمح التسريبات إلى العديد من الميزات الرئيسية للهواتف الذكية القادمة ، سيتم إطلاق سلسلة هواتف Pixel 10 في 20 أغسطس في حدث "صنع بواسطة جوجل".

خيارات ألوان جديدة لهاتفي Google Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL

ونشر موقع Android Headlines صورًا جديدة لهاتف Google Pixel 10 Pro ، تُظهر الهاتف القادم بألوان Jade وMoonstone وObsidian وPorcelain ، ويتميز Jade بلون أخضر فستقي ناعم، بينما يتميز Moonstone بلون أزرق رمادي داكن ، أما إصدارا Obsidian وPorcelain فهما باللونين الأسود والأبيض على التوالي.

في الإعلان التشويقي الذي نشرته جوجل، رأينا هاتف Pixel 10 Pro بلون Moonstone، تصميم الهاتف مشابه لتصميم Pixel 9 Pro ، حيث نرى ثلاثة مستشعرات كاميرا داخل جزيرة على شكل حبة دواء، إلى جانب فلاش LED ومستشعر درجة الحرارة.

يذكر أن المنشور نشر أيضًا صورًا لتصميم هاتف Pixel 10 Pro XL ، تُظهر أن الهاتف يشترك في تصميمه وخيارات ألوانه مع Pixel 10 Pro ، ومن المتوقع أن يأتي كلا طرازي Pro مزودين بمعالج Tensor G5 بتقنية 3 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ، وقد يتوفر طراز Pro XL بخيارات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت، بينما من المرجح أن يتضمن إصدار Pro خيار 128 جيجابايت، وقد يصل إلى 512 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يأتي هاتفا جوجل بيكسل 10 برو وبيكسل 10 برو إكس إل بشاشتين بقياس 6.3 بوصة و6.8 بوصة على التوالى، وقد يحتوي الأول على بطارية بسعة 4870 مللي أمبير/ساعة، بينما يحتوي الثاني على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة ، وسيتم إطلاق الهاتفين في 20 أغسطس، إلى جانب هاتفي بيكسل 10 الأساسيين وبيكسل 10 برو فولد.