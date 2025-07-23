شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توسع حضورها فى مجال البيع بالتجزئة بالسعودية بإطلاق متجرها الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة آبل عن توسيع خدماتها للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار هذه الخطوة أطلقت متجر آبل الإلكتروني وتطبيق آبل ستور، و يتيح هذا للعملاء شراء جميع أجهزة آبل، سواءً عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، مباشرةً من الشركة، كما يمكنهم الحصول على الدعم باللغة العربية للعثور على أفضل منتجات آبل المُصممة خصيصًا لاحتياجاتهم والحصول على المساعدة في إعدادها.

توسع شركة أبل فى المملكة العربية السعودية

وأعلنت شركة آبل عن إطلاق متجرها الإلكتروني وتطبيقها في المملكة العربية السعودية في منشورٍ لها في غرفة الأخبار، و وأوضحت الشركة أن كلا المنصتين توفران للعملاء تجربة تسوق أكثر تخصيصًا.

يحتوي تطبيق متجر آبل على عدة علامات تبويب للتسوق، والتعرف على منتجات وخدمات آبل بشكل أفضل، والتواصل مع دعم آبل ، ويتيح لك التطبيق تصفح أحدث العروض الموسمية واستكشاف توصيات مُصممة خصيصًا لك بناءً على المنتجات التي تمتلكها.

كما يمكن للعملاء الذين يشترون أجهزة ماك تخصيص طلباتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، مثل الشريحة والذاكرة والتخزين ، كما يمكن تنسيق علب وأحزمة ساعة آبل لإضفاء مظهر جديد ومميز على مشترياتهم ، من خلال متجر آبل الإلكتروني وتطبيقه، يمكنك أيضًا الاستفادة من خدمة النقش المجاني باللغتين العربية والإنجليزية لتخصيص سماعات AirPods ، وقلم آبل، وAirTag، وغيرها من مشترياتك.

وبعد توسيع نطاق الخدمات، أعلنت آبل أنها توفر الآن للعملاء دعمًا عبر الدردشة والهاتف لمساعدتهم في العثور على أفضل المنتجات باللغة العربية، وبمجرد استلام الطلب، يمكنهم أيضًا التواصل مع فريق الدعم للحصول على أي مساعدة في إعداده.

كما يتوفر أيضًا خيار تسوق مرن عبر متجر آبل الإلكتروني عبر منصة تامارا للتسوق والدفع ، ومع خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، يمكن للعملاء شراء منتجاتهم المفضلة ودفع ثمنها بالتقسيط على أربعة أشهر بدون فوائد.



وتقدم كلتا منصتي التسوق أيضًا برنامج Apple Trade-in، الذي يتيح استبدال الأجهزة القديمة للحصول على رصيد لشراء جهاز جديد ، حتى إذا لم يكن الجهاز مؤهلًا للاستبدال، ستقوم الشركة بإعادة تدويره دون أي تكلفة إضافية.

وأخيرًا، يمكنهم أيضًا الاستفادة من AppleCare+ للحصول على تغطية ودعم ممتدين لمنتجات Apple مثل iPhone وiPad وMac وApple Watch.