تكنولوجيا: ميتا توقف برنامج المكافآت على منصة Threads

القاهرة - سامية سيد - لم تعد ميتا تدفع لمنشئي المحتوى مقابل النشر على منصة Threads، حيث أوقفت برنامج مكافآت Threads بهدوء، والذي كان يقدم لبعض منشئي المحتوى مكافآت شهرية تصل إلى آلاف الدولارات، في وقت سابق من هذا العام.

ولم تُعلّق الشركة رسميًا على سبب إيقاف المدفوعات، ولكن صفحة دعم إنستجرام التي كانت تُدرج سابقًا تفاصيل حول حوافز منشئي المحتوى لم تعد تُشير إلى Threads إطلاقًا، وفي منشورات على منصة Threads، قال منشئو المحتوى الذين كانوا جزءًا من البرنامج إنهم توقفوا عن تلقي المدفوعات مع نهاية أبريل تقريبًا،أي بعد عام تقريبًا من بدء Meta في دفع الأموال لمنشئي المحتوى مقابل المنشورات الرائجة، وعلى الرغم من أن ميتا لم تُعلن عن الكثير من التفاصيل حول آلية عمل البرنامج، إلا أن منشئي المحتوى الذين تحدثوا سابقًا مع Engadget أفادوا بأنهم تمكنوا من ربح مكافآت شهرية تتراوح بين 500 و5000 دولار أمريكي مقابل تحقيق معايير محددة تتعلق بعدد المنشورات والمشاهدات.

وليس من الواضح ما هي استراتيجية ميتا المستقبلية لمنشئي المحتوى على منصة Threads، ولا تزال الشركة تسعى لجذب المزيد من العلامات التجارية والوجوه البارزة إلى المنصة، وقد اختبرت ميزات لمساعدة المستخدمين في العثور على منشئي محتوى مشهورين كانوا يتابعونهم سابقًا على X، كما أضافت Meta أدوات سهلة الاستخدام للمنشئين، مثل إمكانية إضافة المزيد من الروابط إلى الملفات الشخصية وتحليلات أكثر تفصيلًا للتطبيق.

لكن Meta لم توضح بعد ما يمكن أن تقدمه للمنشئين في المقابل، نادرًا ما تجذب المنصة أي زيارات إلى مواقع الويب الخارجية، كما أن بناء قاعدة متابعين على Threads أصعب بكثير، لأن المنصة تعتمد افتراضيًا على جدول زمني خوارزمي يتكون بشكل أساسي من المحتوى الموصى به، وهذا يعني أنه من الأسهل أن ينتشر منشور من حساب غير معروف على نطاق واسع، لكن المنشورات الفيروسية نادرًا ما تؤدي إلى تدفق متابعين جدد.