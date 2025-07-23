شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات الرقمية تواصل الصعود و"بيتكوين" تتجاوز 118 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات الرقمية ارتفاعًا جماعيًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود "بيتكوين" مجددًا، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون جديد لتنظيم تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة.



وشهدت عملة "بيتكوين" زيادة بنسبة 0.25% لتتم تداولها عند 118.317 ألف دولار، ما يعكس حالة من التفاؤل مع زيادة قبول العملات الرقمية في النظام المالي العالمي، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".



كما ارتفعت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأشهر لـ2.48 تريليون دولار، بينما زاد حجم التداول على "بيتكوين" في الـ24 ساعة الأخيرة إلى 69.63 مليار دولار، فيما ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 0.56% ليصل إلى 3750 دولارا، في حين شهدت عملة "ريبل" ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06% لتصل إلى 3.5026 دولار.



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أول قانون فيدرالي رئيسي ينظم قطاع العملات المشفرة، وهو قانون "جينيس" (GENESIS Act)، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي بعد دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وبعد شهر من إقراره بمجلس الشيوخ.



وفي تطور هام يدعم هذه الإيجابية، أعلن بنك "جي بي مورجان" الأمريكي، أمس، خطط إطلاق خدمة جديدة تسمح للعملاء بالحصول على قروض بضمان حيازاتهم من العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم.



ووفقًا لمصادر مطلعة، يتوقع أن يبدأ البنك في تطبيق هذه الخدمة خلال العام المقبل، وهو ما يعتبر تحولا كبيرا في طريقة تعامل المؤسسات المالية التقليدية مع الأصول الرقمية.



ويعكس هذا القرار التزايد الملحوظ في اهتمام الحكومة الأمريكية والقطاع المالي العالمي بالعملات المشفرة، مما يفتح المجال أمام المزيد من الابتكارات في القطاع الرقمي، ويزيد من الاعتماد على هذه الأصول.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع العملات الرقمية مزيدا من الاهتمام من قبل المؤسسات المالية الكبرى في المستقبل، خاصة مع التحركات المتزايدة من البنوك المركزية في أنحاء العالم لتبني وتنظيم العملات الرقمية.

ويتوقع العديد من الخبراء أن تستمر هذه العملات في جذب استثمارات ضخمة، مما يساهم في تعزيز مكانتها كأصل رقمي شرعي ومؤثر في الاقتصاد العالمي.