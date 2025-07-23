تكنولوجيا: سامسونج تقترب من إطلاق Galaxy Tab A11 بعد حصوله على شهادة FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لتعزيز سلسلة Galaxy Tab A، المخصصة للفئة الاقتصادية، من خلال إطلاق جهاز جديد يُتوقع أن يحمل اسم Galaxy Tab A11.

في وقت سابق، حصل جهاز لوحي برقم الطراز SM-X130 على شهادة اعتماد من تحالف Wi-Fi Alliance، ويُعتقد أنه النسخة الداعمة لشبكة Wi-Fi فقط من Tab A11.

واليوم، حصلت النسخة الداعمة للاتصال الخلوي (LTE) برقم الطراز SM-X135 على شهادة من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، مما يُشير إلى اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

أكدت شهادة FCC أن الجهاز يدعم شبكات GSM وWCDMA وLTE، إلى جانب دعمه لاتصال Wi-Fi مزدوج النطاق (2.4GHz و5GHz).

كما كشفت الوثائق عن وجود بطاريتين من نوع Li-ion تحملان الرمزين HQ-3565S وHQ-6739SDS، وتشير التوقعات إلى أن سعة البطارية ستبلغ نحو 5000 مللي أمبير.

كما ذُكر محول الشحن EP-T1510، والذي يدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط وفقًا لموقع سامسونج الرسمي.

ورغم أن شهادة FCC لم تكشف عن باقي المواصفات التقنية للجهاز، فإنها تُعد مؤشرًا قويًا على أن الإطلاق الرسمي قريب. ومن المرجّح أن Galaxy Tab A11 سيكون خليفة Galaxy Tab A9، الذي أُطلق في أكتوبر 2023.

وقد جاء Tab A9 بشاشة TFT LCD مقاس 8.7 بوصة وبدقة 800 × 1340 بكسل، ومعالج Helio G99، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وأمامية بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب بطارية بسعة 5100 مللي أمبير ودعم شحن سلكي بقدرة 15 واط، وكان سعره حوالي 160 دولارًا.

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