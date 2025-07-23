شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن التحديث الرابع لنظام iOS 26 Beta4 والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة آبل التحديث التجريبى الرابع لنظام iOS 26 لأجهزة آيفون، والمتاح حاليًا للمطورين ومستخدمى النسخ التجريبية، ويأتى هذا التحديث بتغييرات كبيرة مقارنة بالإصدار السابق الذى طُرح فى وقت سابق من الشهر الجاري، من أبرزها إعادة تقديم تصميم واجهة المستخدم الجديد Liquid Glass الذي يتميز بعناصر شفافة تشبه الزجاج، بالإضافة إلى إعادة تفعيل ملخصات الإشعارات لفئة الأخبار والترفيه، والتي كانت قد توقفت بداية هذا العام.

وكان مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2025 قد شهد الظهور الأول لتصميم "Liquid Glass"، حيث أعلنت آبل أنه يمثل لغة التصميم الجديدة لأجهزتها، بهدف توحيد تجربة الاستخدام بين مختلف منتجات الشركة، لا سيما تلك التي تعتمد على واجهات زجاجية مثل نظارة Vision Pro، وقد أثار التصميم تباينًا في ردود الفعل؛ فبينما رحب به البعض كخطوة نحو جيل جديد من واجهات آبل، شبهه آخرون - ساخرين - بواجهة نظام Windows Vista.

رغم الانتقادات الأولية التى طالت التصميم الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استجابت آبل في الإصدار التجريبي الثالث من iOS 26 عبر تقليل مستويات الانعكاس الزجاجي لتحسين وضوح العناصر، إلا أن الشركة عادت في الإصدار الرابع إلى اعتماد مستوى الانعكاس ذاته الموجود في النسخة الثانية، مع تعديل إضافي يتمثل في تغميق خلفية مركز الإشعارات لتعزيز قابلية القراءة.

كذلك أعادت آبل ميزة ملخصات الإشعارات التي كانت قد أوقفتها في يناير الماضي بسبب مشاكل في دقة المحتوى الذي يتم توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي التابع لآبل، خصوصًا في فئة الأخبار والترفيه، ومع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين مرة أخرى استعراض ملخصات موجزة لأهم التفاصيل بشكل تلقائي.

وشهد تطبيق الكاميرا بعض التعديلات البصرية البسيطة، إلى جانب شاشة ترحيبية جديدة تشرح التغييرات التي طرأت على الواجهة. كما تم تحديث خيارات تصفية المكالمات، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إيقاف الميزة تمامًا، أو طلب سبب الاتصال من الأرقام غير المعروفة، بالإضافة إلى خيار كتم المكالمات تلقائيًا من أرقام غير محفوظة.

إلى جانب هذا الإصدار، أطلقت آبل أيضًا الإصدار التجريبي iOS 18.6 RC بالتزامن مع macOS 15.6 RC وعدد من التحديثات الأخرى، في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة المستخدم عبر جميع منصاتها.

ويعكس تحديث iOS 26 Beta 4 التزام آبل بتطوير واجهات الاستخدام والتفاعل مع ملاحظات المستخدمين والمطورين، من خلال إعادة ميزات مرغوبة مثل "Liquid Glass" و"ملخصات الإشعارات"، إلى جانب تحسينات طفيفة تؤكد سعيها المستمر لتطوير أنظمة التشغيل بما يلبي احتياجات المستخدمين.