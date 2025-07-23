تكنولوجيا: سامسونج تطلق رسميًا هواتف Galaxy A56 وA36 وA26 في أمريكا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن تخطّت سامسونج إطلاق بعض هواتف سلسلة Galaxy A في العام الماضي، عادت هذا العام بقوة لتُطلق التشكيلة الكاملة في السوق الأمريكي، وليس هاتف Galaxy A56 فقط كما كان متوقعًا. وبهذه الخطوة، يمكن القول إن سامسونج تجاوزت التوقعات هذه المرة.

أصبح بإمكان العملاء في الولايات المتحدة الآن الاختيار بين ثلاثة هواتف: Galaxy A26 وGalaxy A36 وGalaxy A56، وجميعها متوفرة رسميًا عبر المتجر الإلكتروني لسامسونج في أمريكا.

يبدأ سعر Galaxy A56، وهو الأقوى بين الثلاثة، من 499 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، ويتوفر بلونين: الرمادي الفاتح والرمادي الداكن.

أما Galaxy A36 فيأتي بسعر يبدأ من 399 دولارًا لنفس السعة التخزينية، ويُعرض بلونين: الأسود والبنفسجي الفاتح. بينما يُطرح Galaxy A26 بسعر 299 دولارًا فقط، ويتوفر بلون واحد وهو الأسود، وبسعة تخزين 128 جيجابايت دون خيارات إضافية.

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