تكنولوجيا: تفاصيل تراجع المملكة المتحدة عن معركتها مع أبل بشأن تشفير iCloud

تبحث حكومة المملكة المتحدة عن مخرج من معركتها مع شركة آبل للحصول على إمكانية الوصول من الباب الخلفي إلى بيانات مستخدمي iCloud المشفرة، وقد يكون هذا التغيير في التوجه نتيجةً للضغط المستمر من الولايات المتحدة خلال المحادثات التجارية بين البلدين.

قال مسؤولون بريطانيون كبار لصحيفة فاينانشال تايمز، أن المملكة المتحدة ستتراجع على الأرجح عن مطالبها لتجنب المزيد من الصدام مع إدارة ترامب، وكان الأمر نقطة خلاف بين البلدين، ويقول أحد المسؤولين إن نائب الرئيس جيه دي فانس عارض بشدة طلب المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت المملكة المتحدة أمرًا سريًا يطلب من آبل تزويدها بباب خلفي، مما كان سيمنحها إمكانية الوصول إلى البيانات والملفات المشفرة للمستخدمين حول العالم، صدر هذا الطلب بموجب قانون صلاحيات التحقيق لعام 2016، حيث نص جزء من الأمر على أن آبل لا يمكنها إخطار المستخدمين في حال ضعف أمن بياناتهم، ولا يمكنها التحدث عن ذلك علنًا.

عطلت شركة آبل خيار "حماية البيانات المتقدمة" للمستخدمين في المملكة المتحدة، ما أدى فعليًا إلى إزالة التشفير الشامل عنهم، لكن رفضت الشركة توفير الوصول الخلفي المطلوب، وطعنت فى الأمر فى جلسة استماع سرية، ثم فازت لاحقًا بحق مناقشة الموضوع علنًا.

في غضون ذلك، زعمت تقارير مختلفة أن هذا الطلب أثار غضبًا من الحزبين في الولايات المتحدة، كما طُرح الموضوع خلال المحادثات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كما أن ميزة "حماية البيانات المتقدمة" من آبل ليست مُفعّلة افتراضيًا، لكنها توفر حماية إضافية للبيانات المخزنة على iCloud، وتُفعّل هذه الميزة التشفير الشامل، مما يعني أنه حتى آبل لا تستطيع الوصول إلى الملفات.