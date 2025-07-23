شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن تصميم بكسل 10 برو قبل إطلاقه فى 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

أزاحت شركة جوجل الستار عن الإعلان التشويقي الرسمي لسلسلة هواتفها المرتقبة بكسل 10، وذلك تمهيدًا لإطلاقها العالمي في 20 أغسطس المقبل. ويظهر في الفيديو الدعائي رقم "10" يتحول تدريجيًا إلى ملامح التصميم الخارجي لهاتف بكسل 10 برو، الذي يأتي بشريط كاميرا بارز يضم ثلاث كاميرات خلفية، التصميم الجديد سيطرح بألوان تشمل اليشم وحجر القمر ، مع توقعات بوصول خيارات أخرى مثل الأسود اللامع والعاجي.

وتداولت المواقع التقنية مؤخرًا صورًا صحفية تُظهر الطراز الأساسي من بكسل 10 بألوان متعددة منها الأزرق النيلي، الجليدي، وعشبة الليمون، إلى جانب الأسود، وتكشف هذه الصور عن شريط كاميرا أكثر عرضًا يضم ثلاث كاميرات خلفية، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها الطراز الأساسي على عدسة تيليفوتو، ما يعكس خطوة كبيرة نحو تحسين تجربة التصوير في الهاتف الأقل سعرًا ضمن السلسلة.

أما عن المواصفات، فإن هاتف بكسل 10 العادي سيأتي بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.3 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز. وسيحمل الجهاز ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية)، 12 ميجابكسل (واسعة جدًا)، و10.8 ميجابكسل (تيليفوتو)، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابكسل، البطارية ستكون بسعة 4970 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 29 واط، والشحن اللاسلكي حتى 15 واط.

أما هاتفا Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، فسيقدمان تجربة أكثر تطورًا من خلال شاشات LTPO OLED بقياس 6.3 و6.8 بوصة على التوالي، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، كما تأتي الكاميرات الخلفية محسّنة بشكل كبير: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، عدسة واسعة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوبية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5x، في الجهة الأمامية ستحصل هذه الهواتف على كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل، وهي قفزة كبيرة عن الإصدارات السابقة.

تعمل جميع هواتف السلسلة الجديدة بمعالج Google Tensor G5، الجيل الأحدث من معالجات جوجل المصممة خصيصًا لهواتف بكسل، وسيأتي Pixel 10 Pro ببطارية بسعة 4870 مللي أمبير وشحن سلكي 29 واط، بينما يتميز Pro XL ببطارية أكبر تصل إلى 5200 مللي أمبير وشحن أسرع بقدرة 39 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي في كلا الطرازين.

بهذا التحديث، يبدو أن جوجل تستعد بقوة لمنافسة عمالقة الهواتف الذكية في عام 2025، حيث تجمع سلسلة بكسل 10 بين التصميم العصري، والمواصفات الرائدة، وقدرات الذكاء الاصطناعي المدعومة من معالج Tensor الجديد.