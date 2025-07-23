شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكوى وغضب من المستخدمين بشأن أجهزة Google Home القديمة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت مكبرات الصوت الذكية وأجهزة التحكم المركزية من جوجل Google Home مؤخرًا تواجه بعض الأخطاء الخطيرة، وفقًا لمستخدمين على موقع Reddit، والتي رصدها موقع Android Authority، وتتجلى هذه المشاكل بشكل خاص في أجهزة التحكم المركزية ومكبرات الصوت Nest القديمة التي أصبحت أقل موثوقية على مر السنين، وليست هذه المرة الأولى التي نسمع فيها عن مخاوف بشأن هذه الأجهزة تحديدًا.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يُبلغ المستخدمون عن صعوبة فهم الأجهزة للأوامر الصوتية واتباعها، ويُبلغ أحد المستخدمين عن تعطلها بشكل شبه كامل، وظهور رسالة خطأ باستمرار تُفيد بوجود "خطأ ما".

تتنوع المشاكل المُبلغ عنها، حيث يقول المستخدمون إن الأجهزة لا تسمع الأوامر بشكل صحيح أو تتأخر في الاستجابة، كما لاحظ البعض أن الأجهزة تُنفذ أوامر خاطئة أو حتى تتجاهلها تمامًا.

أفادت التقارير أن بعض المهام البسيطة، مثل تشغيل أو إطفاء الأنوار، أو تشغيل الموسيقى في غرف مُحددة، أو تشغيل روتينات الصباح، لم تعد تعمل بالشكل المطلوب على الأجهزة المُتأثرة، ولا يبدو أن هذه مجرد حالات فردية، بل يبدو أنها نمط مُتكرر، وكانت هذه الميزات تعمل سابقًا بكفاءة عالية، لكنها أصبحت مُتقطعة أو غير فعالة.

ولعل السبب الدقيق للمشكلة غير واضح، ولكن يبدو أن هذه المشاكل تؤثر على أجهزة جوجل الذكية القديمة Google Home، ويشتبه بعض المستخدمين في أن تدهور وظائف الأجهزة مرتبطٌ إلى حد ما بتكامل جوجل القادم مع جيميناي.