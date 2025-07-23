شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Quip: تطبيق ذكى لإدارة الحافظة على iOS وMac يقدّم اختصارات فائقة وخصوصية متقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Binyamin Goldman، المطوّرة لتطبيق Unite الشهير، عن إطلاق تطبيق جديد كليًا يحمل اسم Quip، وهو أداة ذكية لإدارة الحافظة مصممة خصيصًا لأجهزة iOS وmacOS، تهدف إلى تحويل تجربة النسخ واللصق إلى أداة إنتاجية فائقة.

يتميّز Quip بأنه غير متطفل:

فهو يظهر على أجهزة Mac في شريط القوائم، بينما يظهر على iPhone وiPad على شكل لوحة مفاتيح مخصصة، ويتيح التطبيق للمستخدمين تتبع محفوظات النسخ عبر الأجهزة، ما يجعله بمثابة “حافظة شاملة” يمكن البحث داخلها، مع إمكانية تخصيص مدة الاحتفاظ بالبيانات، الحد الأقصى للعناصر، وحجم العنصر.

مزايا قوية تتخطى الحافظة التقليدية

يوفّر Quip مجموعة من الميزات المتقدمة تشمل:

• منع تكرار العناصر المنسوخة

• تنسيق تلقائي للأكواد البرمجية

• تنظيف الروابط من العناصر الزائدة

• تنظيف المسافات البيضاء تلقائيًا

• إضافة عناصر الحافظة إلى مجموعات يدوية أو ذكية تتعرف على نوع البيانات وتضيفها تلقائيًا

اختصارات فائقة وذكاء عملي

واحدة من أكثر الميزات فاعلية في التطبيق هي ميزة “الاختصارات الفائقة”، حيث يمكن للمستخدم إنشاء عبارات قصيرة يتم استبدالها بمحتوى أطول بمجرد كتابتها. على سبيل المثال، يمكن استخدام كلمة “addr” لإدخال عنوانك الكامل تلقائيًا. ويدعم هذا الميزة الروابط والأكواد البرمجية أيضًا.

كما يتيح Quip التقاط المحتوى المعروض على الشاشة — سواء كان عرض تقديمي، فيديو، أو ملف PDF — باستخدام اختصار سريع.

خصوصية ذكية قابلة للتخصيص

نظرًا لتعامله مع جميع أنواع البيانات، صُمم Quip بمستوى عالٍ من الخصوصية، معحيث يقوم بإهمال البيانات الحساسة تلقائيًا مثل كلمات المرور ومعلومات البطاقات الشخصية، كما يمكن للمستخدم تحديد تطبيقات وكلمات مفتاحية يتم تجاهلها من الحافظة تمامًا.

تكامل مع أجهزة آبل

يدعم التطبيق ميزة Continuity Camera من آبل، مما يسمح بنقل الصور والرسومات والمستندات من iPhone مباشرة إلى Mac عبر التطبيق في شريط القوائم.

الذكاء الاصطناعى فى صميم التطوير

أوضح المطور بينيامين جولدمان أن Quip يعتمد حاليًا على تقنيات المعالجة اللغوية الطبيعية (NLP) القديمة من آبل، على أن يتم الانتقال لاحقًا هذا العام إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية (Offline AI) لاستكشاف إمكانيات أكبر، كما أشار إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Cursor وClaude ساعدته في تطوير معظم أجزاء التطبيق، على عكس مشاريعه السابقة.

التجربة والأسعار

يتوفّر Quip للتجربة مجانًا لمدة أسبوعين، وبعدها يمكن الاشتراك مقابل 14.99 دولار سنويًا لاستخدامه عبر iOS، iPadOS، وmacOS، كما تتوفر رخصة مستقلة لتطبيق Mac فقط بسعر 19.99 دولار.

مع هذا التطبيق، لم تعد الحافظة مجرد مكان مؤقت للنصوص، بل أصبحت أداة ذكية تساعدك على إنجاز المهام بكفاءة أعلى.