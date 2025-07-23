شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. تلسكوب هابل يرصد مذنب غازى جديد بين النجوم والان مع تفاصيل الخبر

التقط تلسكوب هابل الفضائي أول لمحة له على المذنب 3I/ATLAS، حيث يُعد هذا المذنب ثالث جسم ترصده البشرية يدخل النظام الشمسي من خارج حدوده، وقبل 3I/ATLAS، كان المذنبان السابقان "غزاة بين النجوم" هما 1I/'Oumuamua، الذي رُصد عام 2017، و2I/Borisov، الذي رُصد عام 2019، وقد غادر كلاهما النظام الشمسي الآن، على الرغم من أنه من المتوقع وجود أجسام بين نجمية أخرى غير مكتشفة في مجرتنا.

ووفقا موقع Space، أشارت أبحاث حديثة إلى أن 3I/ATLAS قد يكون أكثر إثارة مما كان يُعتقد في البداية، حيث يشير مساره عبر النظام الشمسي إلى أنه قادم من منطقة في مجرة درب التبانة أقدم من نظامنا الشمسي الذي يبلغ عمره 4.6 مليار سنة، وبعمر يُقدر بـ 7 مليارات سنة، فإن 3I/ATLAS يُعد أقدم مذنب رأيناه على الإطلاق.



مذنب بين النجوم

وتحدث طالب الفيزياء الفلكية، أسترا فوكسن، مع متابعيه عن صور هابل للمذنب 3I/ATLAS عبر موقع بلو سكاي، قائلا، "صور تلسكوب هابل الفضائي للمذنب البينجمي 3I/ATLAS متاحة الآن، حيث التُقطت هذه الصور قبل 5 ساعات، وتنتشر الأشعة الكونية بكثرة في الصور.. نتمنى التوفيق للباحثين الذين يحاولون كتابة أوراق بحثية لهذا".



يصف البحث التحليل الطيفي البصري والأشعة تحت الحمراء القريبة الذي أُجري على 3I/ATLAS، "3I/ATLAS مذنب بين نجمي نشط يحتوي على وفرة من الجليد المائي، بتركيبة غبارية أقرب إلى الكويكبات من النوع D منه إلى الأجرام السماوية العابرة لنبتون."



ولعل الكويكبات من النوع D هي صخور فضائية مليئة بسيليكات غنية بالجزيئات العضوية والكربون، مع جليد مائي في أجزائها الداخلية.



ومن المتوقع أن يكتشف المرصد الجديد، الذي نشر أولى صوره للكون في 23 يونيو 2025، ما بين 5 و50 جسمًا بين نجميًا أثناء مروره السريع عبر النظام الشمسي خلال مسح المرصد الإرثي للمكان والزمان (LSST) الذي يستمر لعقدٍ من الزمن.