شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تُحدث واجهة تثبيت المتاجر الخارجية فى iOS 18.6 داخل الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مستخدمو iOS 18.6 في دول الاتحاد الأوروبي بملاحظة تغييرات جديدة عند محاولة تثبيت متاجر تطبيقات من جهات خارجية، وذلك ضمن التعديلات التي أجرتها آبل استجابة لقوانين المنافسة الرقمية الأوروبية (DMA).

ووفقًا لمطور المحتوى التقني “Aaron Zollo”، تظهر للمستخدمين الآن شاشات تنبيه محدثة عند تثبيت متاجر خارجية مثل AltStore PAL، تُبرز فيها عدة تحذيرات تتعلق بالخصوصية وفقدان بعض ميزات App Store.

ما الذي تتضمنه التحذيرات الجديدة؟

عند محاولة تثبيت متجر خارجي، سيُطلب من المستخدمين قراءة تنبيه يوضح النقاط التالية:

• البيانات الشخصية: التطبيقات المثبتة سيتم إدارتها بواسطة المطور الخارجي، وقد يتم منحهم صلاحية الوصول إلى بياناتك.

• الوظائف غير المتاحة: لن يتمكن المستخدم من استخدام بعض ميزات App Store مثل حساب Apple ID، وسائل الدفع المسجلة، إدارة الاشتراكات، وطلبات استرداد الأموال.

ويظهر اسم المتجر وتفاصيله في واجهة التحذير، كمثال: AltStore PAL التابع لشركة AltStore, LLC.

خلفية القرار

تأتي هذه التغييرات في إطار التزام آبل بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تُجبرها على فتح النظام أمام متاجر التطبيقات الخارجية، لضمان بيئة منافسة أكثر شفافية وعدلًا، وبالرغم من ذلك، فإن آبل ما زالت تُبقي تحكمًا جزئيًا عبر تقديم تنبيهات أمنية وقيود وظيفية عند تثبيت التطبيقات من خارج App Store.

مستقبل التحديثات

من المتوقع أن تتوسع هذه الواجهات التحذيرية في التحديثات القادمة من iOS، بينما تواصل آبل الموازنة بين الامتثال للقوانين الجديدة والحفاظ على فلسفتها المتعلقة بالأمان والخصوصية.