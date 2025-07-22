تكنولوجيا: تحديث One UI 8 Watch يبدأ في الوصول رسميًا إلى Galaxy Watch Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ناشئة عن نظارة الواقع المعزز الجديدة Utrack، والتي تختلف عن النماذج التقليدية بميزة فريدة: كونها كاميرا تصوير حراري مدمجة. هذا الابتكار يتيح لها التعرف بسهولة على الأجسام التي تختلف حرارتها عن البيئة المحيطة، ما يجعلها مناسبة للبحث عن المفقودين أو اكتشاف المتسللين غير المصرح بهم، إلى جانب استخدامها من قبل الصيادين أو المتخصصين في فحص العزل الحراري للمباني.

تحتوي النظارة على مستشعر أشعة تحت الحمراء بدقة 384 × 288 بكسل، ويمكنه رصد فروقات حرارية دقيقة تصل إلى 25 مللي كلفن، أي أقل بكثير من درجة كلفن واحدة. كما أعلنت الشركة عن مدى كشف يصل إلى 1,640 ياردة، إلى جانب دعم مزايا ذكاء اصطناعي متعددة.

وتعرض النظارة صورة واقع معزز بحجم 80 بوصة، مع معدل تحديث سلس يبلغ 60 هرتز، ويمكن ارتداؤها فوق النظارات الطبية. وتأتي مزودة ببطارية 3,500 ميلي أمبير توفر حتى 3 ساعات من الاستخدام. ومن المميزات البارزة وجود ذاكرة مؤقتة تتيح تغيير البطارية أثناء التشغيل دون الحاجة لإيقاف الجهاز.

فضلًا عن ذلك، يمكن استخدام النظارة مع أدوات خارجية مثل السونار أو المنظار الداخلي (Endoscope)، ما يجعلها مفيدة في أنشطة مثل الصيد أو فحص الأنابيب في أعمال الصيانة. كما يمكن توظيفها ككاميرا لتصوير المدونات اليومية (Vlogging).

وتتيح حملة التمويل الجماعي للمستخدمين فرصة حجز وحدة من نظارة Utrack AR مقابل 1,498 دولارًا، فيما تُباع الملحقات الإضافية مثل السونار والمنظار بسعر منفصل. ومن المتوقع بدء الشحن في شهر سبتمبر، لكن يجدر التنويه إلى أن التمويل الجماعي دائمًا ما يحمل مخاطر مالية محتملة.

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