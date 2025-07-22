شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات، بالبنك المركزي المصرى 49.17 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بـالبنك الأهلى 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيه للشراء و49.1 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49 جنيه للشراء.
49.1 جنيه للبيع.
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
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