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تكنولوجيا: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

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تكنولوجيا: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه  المصري الآن خلال التعاملات، بالبنك المركزي المصرى 49.17 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بـالبنك الأهلى 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيه للشراء و49.1 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.2 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيه للشراء.
49.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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