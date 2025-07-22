علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج تطلق Galaxy A56 في أمريكا بسعر 499.99 دولار بدون أي مزايا إضافية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: سامسونج تطلق Galaxy A56 في أمريكا بسعر 499.99 دولار بدون أي مزايا إضافية 1/2
  • تكنولوجيا: سامسونج تطلق Galaxy A56 في أمريكا بسعر 499.99 دولار بدون أي مزايا إضافية 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أُتيح أخيرًا هاتف Galaxy A56 5G للشراء في الولايات المتحدة، بعد تقارير الشهر الماضي التي توقعت إطلاقه في السوق الأمريكي. وبالفعل، أصبح الهاتف متوفرًا الآن عبر متجر سامسونج الرسمي وبعض متاجر البيع بالتجزئة.

يُعد هذا الإطلاق خطوة مهمة نظرًا لعدم توفر هاتف Galaxy A55 5G العام الماضي في الولايات المتحدة، مما جعل البعض يعتقد أن الجيل الجديد سيلقى نفس المصير، خصوصًا وأن Galaxy A56 طُرح في أسواق أخرى منذ مارس الماضي.

لكن المفاجأة أن سامسونج قررت هذه المرة توفيره رسميًا في السوق الأمريكي، وإن كان بدون أي مزايا أو عروض مغرية، باستثناء خصم بنسبة 40% على سماعات Galaxy Buds FE عند شرائه من متجر سامسونج.

يتوفر الهاتف بإصدارين: الأول بسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 499.99 دولار، والثاني بسعة 256 جيجابايت مقابل 549.99 دولار، وكلا الإصدارين مزود بـ 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM).

أما من حيث الألوان، فقد طرحت سامسونج الهاتف في الولايات المتحدة بلونين فقط: الفضي والرمادي ، رغم الإعلان عنه عالميًا بأربعة ألوان. ومع ذلك، يمكن الحصول على اللون الثالث (Olive) عند الشراء من أمازون، الذي يوفر الهاتف بنفس أسعار سامسونج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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