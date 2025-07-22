شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تتخلى عن تطبيقها الأصلى لنظام ويندوز لصالح إصدار ويب أقل جودة والان مع تفاصيل الخبر

تخطط ميتا للتخلي عن تطبيق واتساب الأصلي لنظام ويندوز والاعتماد على نسخة ويب، بعد أشهر قليلة من إطلاق تطبيقها الأصلي لأجهزة آيباد، ويتضمن أحدث إصدار تجريبي من واتساب على ويندوز التغييرات الرئيسية، حيث أشارت ميتا إلى أنها "حدّثت شكل وعمل النسخة التجريبية من واتساب".

خلف الكواليس، يُعدّ هذا تغييرًا كبيرًا في واتساب على نظام ويندوز، إذ ينتقل من تطبيق أصلي لويندوز وويندوز بواجهة مستخدم إلى نسخة ويب من واتساب مُدمجة ببساطة في عرض ويب، وهذا لا يعني فقط أن التطبيق أصبح مختلفًا في المظهر، بل تغيّرت أيضًا طريقة عمل الإشعارات، وأصبحت واجهة المستخدم للإعدادات أبسط بكثير، ويتضمن التطبيق التجريبي أيضًا قنوات واتساب ووظائف إضافية لميزتي الحالة والمجتمعات.

وتستخدم ميتا تقنية Edge WebView2 من مايكروسوفت في أحدث نسخة تجريبية من واتساب، مما يسمح لها بتجميع نسخة الويب من واتساب بسهولة في تطبيق سطح مكتب.

ويشير نظام ويندوز الأخير إلى أن هذا يُسهّل على ميتا الحفاظ على قاعدة برمجية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى الحفاظ على تطبيق ويندوز أصلي.

ومن المُفارقات أن واتساب يُشير حتى إلى أن الإصدارات الأصلية لتطبيقي ويندوز وماك "تُوفر أداءً وموثوقية مُحسّنين، وسُبُلًا أكثر للتعاون، وميزات تُحسّن إنتاجيتك".

وتم إطلاق WhatsApp في الأصل كتطبيق أصلي على نظام التشغيل Windows منذ بضع سنوات فقط، وكان يسمح لك بتشغيل التطبيق دون الحاجة إلى المزامنة المباشرة مع هاتفك.